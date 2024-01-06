Панский рецепт из глубины веков: готовим старинные голубцы с картофелем

6 января 2024, 13:30
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Источник:

karinafisenkova

Украинская кухня наполнена вкусными и одновременно простыми блюдами. В частности, как эти голубцы с картофелем.

Обычно постные голубцы готовят на Сочельник. Однако они настолько великолепны, что заслуживают внимания гораздо чаще.

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Рецепт голубцов с картофелем

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 большая капуста;
– 3 – 4 луковицы;
– 3 вареных картофелины;
– 10 – 11 сырых картофелин;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Запарьте листья капусты. Для этого вскипятите большую кастрюлю воды, осторожно вырежьте из капусты кочерыжку, не разрезая саму головку пополам, и положите капусту в кастрюлю. Подождите 30 минут, после чего разберите ее на листья.
  2. Очистьте и измельчите лук. Поджарьте его на растительном масле до золотистости.
  3. Сырой картофель измельчите в блендере или натрите, как на драники. Вареный картофель растолките в пюре.
  4. Объедините 2 вида картофеля и лук. Добавьте соль и перец по вкусу.
  5. Закрутите начинку в запаренные листья капусты. Складывайте голубцы друг возле друга в кастрюлю.
  6. Залейте голубцы водой и варите 50 – 60 минут. Следите, чтобы они не подгорели. Чтобы предотвратить это, можете положить на дно кастрюли несколько листочков капусты.
  7. Подавайте голубцы горячими с грибной подливкой, томатным соусом или сметаной.

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Автор: Ольга Котів