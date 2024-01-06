Обычно постные голубцы готовят на Сочельник. Однако они настолько великолепны, что заслуживают внимания гораздо чаще.

Лучший рецепт Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом

Рецепт голубцов с картофелем

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 большая капуста;

– 3 – 4 луковицы;

– 3 вареных картофелины;

– 10 – 11 сырых картофелин;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Запарьте листья капусты. Для этого вскипятите большую кастрюлю воды, осторожно вырежьте из капусты кочерыжку, не разрезая саму головку пополам, и положите капусту в кастрюлю. Подождите 30 минут, после чего разберите ее на листья. Очистьте и измельчите лук. Поджарьте его на растительном масле до золотистости. Сырой картофель измельчите в блендере или натрите, как на драники. Вареный картофель растолките в пюре. Объедините 2 вида картофеля и лук. Добавьте соль и перец по вкусу. Закрутите начинку в запаренные листья капусты. Складывайте голубцы друг возле друга в кастрюлю. Залейте голубцы водой и варите 50 – 60 минут. Следите, чтобы они не подгорели. Чтобы предотвратить это, можете положить на дно кастрюли несколько листочков капусты. Подавайте голубцы горячими с грибной подливкой, томатным соусом или сметаной.

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