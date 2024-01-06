Зазвичай пісні голубці готують на Святвечір. Однак вони настільки чудові, що заслуговують на увагу значно частіше.
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Рецепт голубців з картоплею
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Запарте листя капусти. Для цього закип'ятіть велику каструлю води, обережно виріжте з капусти качан, не розрізаючи саму голівку навпіл, та покладіть капусту в каструлю. Зачекайте 30 хвилин, після чого розберіть її на листки.
- Почистьте та подрібніть цибулю. Підсмажте її на олії до золотавості.
- Сиру картоплю подрібніть в блендері або натріть, як на деруни. Варену картоплю розтовчіть в пюре.
- Об'єднайте 2 види картоплі та цибулю. Додайте сіль та перець до смаку.
- Закрутіть начинку в запарене листя капусти. Складайте голубці один біля одного в каструлю.
- Залийте голубці водою та варіть 50 – 60 хвилин. Стежте, аби вони не підгоріли. Щоб цьому запобігти, можете покласти на дно каструлі кілька листочків капусти.
- Подавайте голубці гарячими з грибною підливою, томатним соусом чи сметаною.