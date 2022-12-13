Запеченные голубцы с мясом и рисом по маминому рецепту

13 декабря 2022, 08:52
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

Ничто не может сравниться с домашними голубцами, приготовленными по маминому рецепту.

Запеченные голубцы в духовке – это всегда вкусное и особое домашнее блюдо, которое пахнет домом и праздником. Если вы обычно приготовляли их на плите, попробуйте этот рецепт в духовке.

Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке

Голубцы с рисом, мясом и морковью – вкусное сочетание простых и доступных ингредиентов. Если вы не употребляете мясо, можете смело заменить его на рыбу, или добавить еще больше овощей.

Рецепт домашних голубцов в духовке

  • Время: 2 часа
Ингредиенты:
– белокочанная капуста;
– рис;
– морковь;
– репчатый лук;
– мясо или фарш;
– томатная паста;
– зелень.

Приготовление:

  • Рис отвариваем в кипящей подсоленной воде до полуготовности. Предварительно тщательно его промываем или вода была прозрачной.
  • На разогретой сковороде с маслом обжариваем репчатый лук нарезанный кубиком. Добавляем натертую морковь и томатную пасту. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.
  • К рису добавляем зажарку, специи, фарш и измельченную зелень.

  • Капусту отвариваем в кипящей воде, снимаем листики. Первые листики снимаем и выкладываем на дно кастрюли. Со следующих срезаем твердую частицу ребра и разделяем на половину. В каждый заворачиваем начинку.
  • Плотно выкладываем в кастрюле. Также можно использовать жаропрочную форму.
  • Томатную пасту смешиваем со сливками, разбавляем водой и заливаем голубцы.
  • Запекаем их разогретой духовке при 180 градусах полтора часа.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак