Запеченные голубцы с мясом и рисом по маминому рецепту
13 декабря 2022, 08:52Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Ничто не может сравниться с домашними голубцами, приготовленными по маминому рецепту.
Запеченные голубцы в духовке – это всегда вкусное и особое домашнее блюдо, которое пахнет домом и праздником. Если вы обычно приготовляли их на плите, попробуйте этот рецепт в духовке.
Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Голубцы с рисом, мясом и морковью – вкусное сочетание простых и доступных ингредиентов. Если вы не употребляете мясо, можете смело заменить его на рыбу, или добавить еще больше овощей.
Рецепт домашних голубцов в духовке
- Время: 2 часа
– белокочанная капуста;
– рис;
– морковь;
– репчатый лук;
– мясо или фарш;
– томатная паста;
– зелень.
Приготовление:
- Рис отвариваем в кипящей подсоленной воде до полуготовности. Предварительно тщательно его промываем или вода была прозрачной.
- На разогретой сковороде с маслом обжариваем репчатый лук нарезанный кубиком. Добавляем натертую морковь и томатную пасту. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.
- К рису добавляем зажарку, специи, фарш и измельченную зелень.
- Капусту отвариваем в кипящей воде, снимаем листики. Первые листики снимаем и выкладываем на дно кастрюли. Со следующих срезаем твердую частицу ребра и разделяем на половину. В каждый заворачиваем начинку.
- Плотно выкладываем в кастрюле. Также можно использовать жаропрочную форму.
- Томатную пасту смешиваем со сливками, разбавляем водой и заливаем голубцы.
- Запекаем их разогретой духовке при 180 градусах полтора часа.
Приятного тебе аппетита!