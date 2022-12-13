Запеченные голубцы в духовке – это всегда вкусное и особое домашнее блюдо, которое пахнет домом и праздником. Если вы обычно приготовляли их на плите, попробуйте этот рецепт в духовке.

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Голубцы с рисом, мясом и морковью – вкусное сочетание простых и доступных ингредиентов. Если вы не употребляете мясо, можете смело заменить его на рыбу, или добавить еще больше овощей.

Рецепт домашних голубцов в духовке

Время: 2 часа

Ингредиенты:

– белокочанная капуста;

– рис;

– морковь;

– репчатый лук;

– мясо или фарш;

– томатная паста;

– зелень.

Приготовление:

Рис отвариваем в кипящей подсоленной воде до полуготовности. Предварительно тщательно его промываем или вода была прозрачной.

На разогретой сковороде с маслом обжариваем репчатый лук нарезанный кубиком. Добавляем натертую морковь и томатную пасту. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.

К рису добавляем зажарку, специи, фарш и измельченную зелень.

Капусту отвариваем в кипящей воде, снимаем листики. Первые листики снимаем и выкладываем на дно кастрюли. Со следующих срезаем твердую частицу ребра и разделяем на половину. В каждый заворачиваем начинку.

Плотно выкладываем в кастрюле. Также можно использовать жаропрочную форму.

Томатную пасту смешиваем со сливками, разбавляем водой и заливаем голубцы.

Запекаем их разогретой духовке при 180 градусах полтора часа.

Приятного тебе аппетита!