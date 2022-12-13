Запечені голубці в духовці – це завжди смачна і особлива домашня страва, яка пахне домом та святом. Якщо ви зазвичай готували їх на плиті, спробуйте цей рецепт в духовці.

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Голубці з рисом, м'ясом та морквою – смачне поєднання простих та доступних інгредієнтів. Якщо ви не вживаєте м'яса, сміло можете замінити його на рибу, або додати ще більше овочів.

Рецепт домашніх голубців в духовці

  • Час: 2 години

Приготування:

  • Рис відварюємо у киплячій підсоленій воді до напівготовності. Попередньо ретельно його промиваємо, або вода була прозорою.
  • На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо ріпчасту цибулю нарізану кубиком. Додаємо натерту моркву та томатну пасту. Присмачуємо все сіллю та чорним меленим перцем.
  • До рису додаємо засмажку, спеції, фарш та подрібнену зелень.
  • Капусту відварюємо у киплячій воді, знімаємо листочки. Перші листочки знімаємо і викладаємо на дно каструлі. З наступних зрізаємо тверду частинку ребра і розділяємо на половину. В кожен завертаємо начинку.
  • Щільно викладаємо в каструлі. Також можна використати жаротривку форму.
  • Томатну пасту змішуємо з вершками, розбавляємо водою і заливаємо голубці.
  • Запікаємо їх розігрітій духовці при 180 градусах півтори години.

Смачного!