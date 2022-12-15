Голубцы с сыром – это отличная опция для Сочельника, когда на столе должны быть только постные блюда. К начинке можно добавить свои любимые травы, чтобы придать блюду еще большую неповторимость.
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Также не бойтесь добавлять к начинке любимую зелень – она точно не повредит блюду и подчеркнет вкус привычных ингредиентов.
Рецепт голубцов с творогом
Время: 1 час
Порций: 4
Постные голубцы – это очень вкусно / Фото freepick
Ингредиенты:
- кочан капусты;
- творог – 250 грамм;
- мука – 4 столовые ложки;
- рис – 4 столовые ложки;
- яйца – 4 штуки;
- масло – 2 столовые ложки;
- сахар – 4 столовые ложки;
- сметана – половина стакана;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Капусту отвариваем в подсоленной воде 5 – 10 минут и разбираем на листики.
- Отвариваем и сцеживаем рис.
- Творог пропускаем через мясорубку и смешиваем с яйцами, мукой, вареным рисом, сахаром и растопленным сливочным маслом. Солим по вкусу.
- Выкладываем фарш на листья капусты и заворачиваем голубцы.
- Выкладываем голубцы в форму, поливаем сметаной и тушим при 180 градусах, пока капуста не станет мягкой.
Приятного аппетита!