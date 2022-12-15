Голубцы с сыром – это отличная опция для Сочельника, когда на столе должны быть только постные блюда. К начинке можно добавить свои любимые травы, чтобы придать блюду еще большую неповторимость.

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Также не бойтесь добавлять к начинке любимую зелень – она точно не повредит блюду и подчеркнет вкус привычных ингредиентов.

Рецепт голубцов с творогом

Время: 1 час

Порций: 4

Постные голубцы – это очень вкусно / Фото freepick

Ингредиенты:

  • кочан капусты;
  • творог – 250 грамм;
  • мука – 4 столовые ложки;
  • рис – 4 столовые ложки;
  • яйца – 4 штуки;
  • масло – 2 столовые ложки;
  • сахар – 4 столовые ложки;
  • сметана – половина стакана;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту отвариваем в подсоленной воде 5 – 10 минут и разбираем на листики.
  2. Отвариваем и сцеживаем рис.
  3. Творог пропускаем через мясорубку и смешиваем с яйцами, мукой, вареным рисом, сахаром и растопленным сливочным маслом. Солим по вкусу.
  4. Выкладываем фарш на листья капусты и заворачиваем голубцы.
  5. Выкладываем голубцы в форму, поливаем сметаной и тушим при 180 градусах, пока капуста не станет мягкой.

Приятного аппетита!