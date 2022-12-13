Соус ранч – одно из самых популярных творений американской кухни. Он обладает очень нежным кремовым вкусом и травянистым ароматом, поэтому может быть как заправкой для салата, так и дополнением к сочному мясу.

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Этот соус создали вблизи звездной Санта-Барбары в Калифорнии, но о стоимости ингредиентов беспокоиться не надо: все они обычно есть в нашем холодильнике.

Рецепт соуса ранч

Время: 35 минут

Порций: 2

Универсальный соус / Фото Food Network

Ингредиенты:

230 грамммайонеза;

120 грамм сметаны;

чайная ложка сушеного зеленого лука;

чайная ложка сушеного укропа;

1/4 чайной ложки сушеного чеснока;

1/4 чайной ложки лукового порошка;

щепотка соли и черного перца.

Приготовление:

Все указанные ингредиенты кладем в миску и хорошо перемешиваем. Это может занять несколько минут, но к процессу следует отнестись ответственно, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Накрываем соус полиэтиленовой плёнкой и оставляем в холодильнике минимум на 30 минут. После этого соусом можно заправлять салат или подавать к мясу.

Приятного аппетита!