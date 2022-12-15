Постные голубцы: наслаждаемся творожной начинкой в любимом блюде

Голубцы – это особое наслаждение, которое требует времени для приготовления, но вряд ли кто-то жалеет хотя бы об одной потраченной минуте. У этого блюда много вариаций начинок, но творожная способна покорить абсолютно всех.

Голубцы с сыром – это отличная опция для Сочельника, когда на столе должны быть только постные блюда. К начинке можно добавить свои любимые травы, чтобы придать блюду еще большую неповторимость.

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Также не бойтесь добавлять к начинке любимую зелень – она точно не повредит блюду и подчеркнет вкус привычных ингредиентов.

Рецепт голубцов с творогом

Время: 1 час

Порций: 4

Постные голубцы – это очень вкусно / Фото freepick

Ингредиенты:

кочан капусты;

творог – 250 грамм;

мука – 4 столовые ложки;

рис – 4 столовые ложки;

яйца – 4 штуки;

масло – 2 столовые ложки;

сахар – 4 столовые ложки;

сметана – половина стакана;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Капусту отвариваем в подсоленной воде 5 – 10 минут и разбираем на листики. Отвариваем и сцеживаем рис. Творог пропускаем через мясорубку и смешиваем с яйцами, мукой, вареным рисом, сахаром и растопленным сливочным маслом. Солим по вкусу. Выкладываем фарш на листья капусты и заворачиваем голубцы. Выкладываем голубцы в форму, поливаем сметаной и тушим при 180 градусах, пока капуста не станет мягкой.

Приятного аппетита!