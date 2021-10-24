Древнейший рецепт струделя датируется 1696 годом. Он написан от руки и сохранен в кулинарной книге Венской библиотеки имени ратхауз. Этот десерт был чрезвычайно популярным во времена Австро-Венгрии, поэтому неудивительно, почему именно эта выпечка является одной из визитных карточек Галичины.

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За несколько веков менялись способы приготовления и вариация начинки. Ниже – рецепт вкусного галицкого штруделя с вишнями и грецкими орехами.

Рецепт галицкого штрудля

Время: 1,5 час

Порций: 4

Сочный десерт / Фото pixabay

Ингредиенты :

250 грамм муки;

3/4 стакана воды ;

половина чайной ложки соли;

1 столовая ложка масла ;

1 куриное яйцо ;

2 капли уксуса .

Начинка:

1 килограмм вишни ;

100 грамм сахара;

20 грамм ванильного сахара ;

60 грамм грецких орехов;

1 столовая ложка крахмала;

2-3 столовые ложки белых сухарей ;

1 чайная ложка корицы ;

3 столовые ложки масла.

Приготовление:

Перед началом замеса теста следует просеять муку с солью. В муку влить масло, две капли уксуса, воду и яйцо. Все ингредиенты смешайте до однородности и замешайте тесто. Для удачного теста следует использовать только холодную воду. Сформируйте тесто в шар. Накройте полотенцем и оставьте на час в теплом месте. Когда пройдет выделенное время, следует тщательно раскатайте тесто. Должен получиться круг диаметром примерно 27 сантиметров. Круговыми движениями растягивайте тесто от центра к краям. Если в процессе растяжения на тесте образуются дыры, их можно закрыть тоненькой заплаткой из теста. Присыпьте тесто сухарями. Для начинки следует удалить кости из вишен и добавить к ним сахар, ванильный сахар, мелко нарезанные грецкие орехи, корицу и крахмал. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Важно тщательно свернуть штрудель в рулет, перед тем наполнив его начинкой. Аппетитный десерт следует смазать растопленным сливочным маслом. Выпекать штрудель нужно в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут.