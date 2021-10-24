Древнейший рецепт струделя датируется 1696 годом. Он написан от руки и сохранен в кулинарной книге Венской библиотеки имени ратхауз. Этот десерт был чрезвычайно популярным во времена Австро-Венгрии, поэтому неудивительно, почему именно эта выпечка является одной из визитных карточек Галичины.

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За несколько веков менялись способы приготовления и вариация начинки. Ниже – рецепт вкусного галицкого штруделя с вишнями и грецкими орехами.

Рецепт галицкого штрудля

Время: 1,5 час
Порций: 4

Сочный десерт / Фото pixabay

Ингредиенты :

  • 250 грамм муки;
  • 3/4 стакана воды;
  • половина чайной ложки соли;
  • 1 столовая ложка масла;
  • 1 куриное яйцо;
  • 2 капли уксуса.

Начинка:

  • 1 килограмм вишни;
  • 100 грамм сахара;
  • 20 грамм ванильного сахара;
  • 60 грамм грецких орехов;
  • 1 столовая ложка крахмала;
  • 2-3 столовые ложки белых сухарей;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 3 столовые ложки масла.

Приготовление:

  1. Перед началом замеса теста следует просеять муку с солью.
  2. В муку влить масло, две капли уксуса, воду и яйцо. Все ингредиенты смешайте до однородности и замешайте тесто. Для удачного теста следует использовать только холодную воду.
  3. Сформируйте тесто в шар. Накройте полотенцем и оставьте на час в теплом месте.
  4. Когда пройдет выделенное время, следует тщательно раскатайте тесто. Должен получиться круг диаметром примерно 27 сантиметров. Круговыми движениями растягивайте тесто от центра к краям.
  5. Если в процессе растяжения на тесте образуются дыры, их можно закрыть тоненькой заплаткой из теста.
  6. Присыпьте тесто сухарями.
  7. Для начинки следует удалить кости из вишен и добавить к ним сахар, ванильный сахар, мелко нарезанные грецкие орехи, корицу и крахмал. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
  8. Важно тщательно свернуть штрудель в рулет, перед тем наполнив его начинкой.
  9. Аппетитный десерт следует смазать растопленным сливочным маслом. Выпекать штрудель нужно в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут.