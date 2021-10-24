Найдавніший рецепт струделя датується 1696 роком. Він написаний від руки та збережений у кулінарній книзі Віденської бібліотеки імені Ратхауза. Цей десерт був надзвичайно популярним за часів Австро-Угорщини, тому не дивно, чому саме ця випічка є однією із візитівок Галичини.

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За кілька століть змінювалися способи приготування і варіація начинки. Нижче – рецепт смачного галицького струделя з вишнями та волоськими горіхами.

Рецепт галицького струдля

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Соковитий десерт / Фото pixabay

Інгредієнти:

250 грам борошна;

3/4 склянки води;

півчайної ложки солі;

1 столова ложка олії;

1 куряче яйце;

2 краплі оцету.

Начинка:

1 кілограм вишні;

100 грам цукру;

20 грам ванільного цукру;

60 грам волоських горіхів;

1 столова ложка крохмалю;

2-3 столові ложки білих сухарів;

1 чайна ложка кориці;

3 столові ложки масла.

Приготування:

Перед початком замішування тіста слід просіяти борошно із сіллю. У борошно влити олію, дві краплі оцту, воду та яйце. Всі інгредієнти змішайте до однорідності та замішайте тісто. Для вдалого тіста слід використовувати лише холодну воду. Сформуйте тісто у кулю. Накрийте рушником і залиште на годину у теплому місці. Коли мине виділений час, слід ретельно розкачати тісто. Має вийти коло діаметром приблизно 27 сантиметрів. Круговими рухами розтягуйте тісто від центру до країв. Якщо у процесі розтягування на тісті утворюються дірки, їх можна закрити тоненькою латочкою із тіста. Присипте отриману паляницю сухарями. Для начинки слід видалити кістки з вишень та додати до них цукор, ванільний цукор, дрібно посічені волоські горіхи, корицю та крохмаль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Важливо ретельно скрутити струдель у рулет, перед тим наповнивши його начинкою. Апетитний десерт слід змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати струдель потрібно у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.

Цікаво

Віденські пекарі рекомендують змащувати тісто оливковою олією, але якщо її немає — то будь-якою іншою.

Доки струдель печеться, його бажано ще кілька разів змастити маслом, інакше готовий виріб вийде сухим та ламким.