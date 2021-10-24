Найдавніший рецепт струделя датується 1696 роком. Він написаний від руки та збережений у кулінарній книзі Віденської бібліотеки імені Ратхауза. Цей десерт був надзвичайно популярним за часів Австро-Угорщини, тому не дивно, чому саме ця випічка є однією із візитівок Галичини.

Зверніть увагу Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

За кілька століть змінювалися способи приготування і варіація начинки. Нижче – рецепт смачного галицького струделя з вишнями та волоськими горіхами.

Рецепт галицького струдля

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Соковитий десерт / Фото pixabay

Інгредієнти:

  • 250 грам борошна;
  • 3/4 склянки води;
  • півчайної ложки солі;
  • 1 столова ложка олії;
  • 1 куряче яйце;
  • 2 краплі оцету.

Начинка:

  • 1 кілограм вишні;
  • 100 грам цукру;
  • 20 грам ванільного цукру;
  • 60 грам волоських горіхів;
  • 1 столова ложка крохмалю;
  • 2-3 столові ложки білих сухарів;
  • 1 чайна ложка кориці;
  • 3 столові ложки масла.

Приготування:

  1. Перед початком замішування тіста слід просіяти борошно із сіллю.
  2. У борошно влити олію, дві краплі оцту, воду та яйце. Всі інгредієнти змішайте до однорідності та замішайте тісто. Для вдалого тіста слід використовувати лише холодну воду.
  3. Сформуйте тісто у кулю. Накрийте рушником і залиште на годину у теплому місці.
  4. Коли мине виділений час, слід ретельно розкачати тісто. Має вийти коло діаметром приблизно 27 сантиметрів. Круговими рухами розтягуйте тісто від центру до країв.
  5. Якщо у процесі розтягування на тісті утворюються дірки, їх можна закрити тоненькою латочкою із тіста.
  6. Присипте отриману паляницю сухарями.
  7. Для начинки слід видалити кістки з вишень та додати до них цукор, ванільний цукор, дрібно посічені волоські горіхи, корицю та крохмаль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
  8. Важливо ретельно скрутити струдель у рулет, перед тим наповнивши його начинкою.
  9. Апетитний десерт слід змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати струдель потрібно у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.