Найдавніший рецепт струделя датується 1696 роком. Він написаний від руки та збережений у кулінарній книзі Віденської бібліотеки імені Ратхауза. Цей десерт був надзвичайно популярним за часів Австро-Угорщини, тому не дивно, чому саме ця випічка є однією із візитівок Галичини.
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За кілька століть змінювалися способи приготування і варіація начинки. Нижче – рецепт смачного галицького струделя з вишнями та волоськими горіхами.
Рецепт галицького струдля
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Соковитий десерт / Фото pixabay
Інгредієнти:
- 250 грам борошна;
- 3/4 склянки води;
- півчайної ложки солі;
- 1 столова ложка олії;
- 1 куряче яйце;
- 2 краплі оцету.
Начинка:
- 1 кілограм вишні;
- 100 грам цукру;
- 20 грам ванільного цукру;
- 60 грам волоських горіхів;
- 1 столова ложка крохмалю;
- 2-3 столові ложки білих сухарів;
- 1 чайна ложка кориці;
- 3 столові ложки масла.
Приготування:
- Перед початком замішування тіста слід просіяти борошно із сіллю.
- У борошно влити олію, дві краплі оцту, воду та яйце. Всі інгредієнти змішайте до однорідності та замішайте тісто. Для вдалого тіста слід використовувати лише холодну воду.
- Сформуйте тісто у кулю. Накрийте рушником і залиште на годину у теплому місці.
- Коли мине виділений час, слід ретельно розкачати тісто. Має вийти коло діаметром приблизно 27 сантиметрів. Круговими рухами розтягуйте тісто від центру до країв.
- Якщо у процесі розтягування на тісті утворюються дірки, їх можна закрити тоненькою латочкою із тіста.
- Присипте отриману паляницю сухарями.
- Для начинки слід видалити кістки з вишень та додати до них цукор, ванільний цукор, дрібно посічені волоські горіхи, корицю та крохмаль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Важливо ретельно скрутити струдель у рулет, перед тим наповнивши його начинкою.
- Апетитний десерт слід змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати струдель потрібно у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.