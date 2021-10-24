Гордость Галичины: как приготовить знаменитый штрудель с вишнями и орехами
Источник:ВВС
Штрудель – это рулет из тонкого и нежного теста. Ароматная выпечка, которая наполнена вишнями и измельченными грецкими орехами, не оставит равнодушными даже опытных гурманов.
Древнейший рецепт струделя датируется 1696 годом. Он написан от руки и сохранен в кулинарной книге Венской библиотеки имени ратхауз. Этот десерт был чрезвычайно популярным во времена Австро-Венгрии, поэтому неудивительно, почему именно эта выпечка является одной из визитных карточек Галичины.
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За несколько веков менялись способы приготовления и вариация начинки. Ниже – рецепт вкусного галицкого штруделя с вишнями и грецкими орехами.
Рецепт галицкого штрудля
Время: 1,5 час
Порций: 4
Ингредиенты :
- 250 грамм муки;
- 3/4 стакана воды;
- половина чайной ложки соли;
- 1 столовая ложка масла;
- 1 куриное яйцо;
- 2 капли уксуса.
Начинка:
- 1 килограмм вишни;
- 100 грамм сахара;
- 20 грамм ванильного сахара;
- 60 грамм грецких орехов;
- 1 столовая ложка крахмала;
- 2-3 столовые ложки белых сухарей;
- 1 чайная ложка корицы;
- 3 столовые ложки масла.
Приготовление:
- Перед началом замеса теста следует просеять муку с солью.
- В муку влить масло, две капли уксуса, воду и яйцо. Все ингредиенты смешайте до однородности и замешайте тесто. Для удачного теста следует использовать только холодную воду.
- Сформируйте тесто в шар. Накройте полотенцем и оставьте на час в теплом месте.
- Когда пройдет выделенное время, следует тщательно раскатайте тесто. Должен получиться круг диаметром примерно 27 сантиметров. Круговыми движениями растягивайте тесто от центра к краям.
- Если в процессе растяжения на тесте образуются дыры, их можно закрыть тоненькой заплаткой из теста.
- Присыпьте тесто сухарями.
- Для начинки следует удалить кости из вишен и добавить к ним сахар, ванильный сахар, мелко нарезанные грецкие орехи, корицу и крахмал. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Важно тщательно свернуть штрудель в рулет, перед тем наполнив его начинкой.
- Аппетитный десерт следует смазать растопленным сливочным маслом. Выпекать штрудель нужно в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут.
Интересно
Венские пекари рекомендуют смазывать тесто оливковым маслом, но если его нет – то любым другой.
Пока штрудель печется, его желательно еще несколько раз смазать маслом, иначе готовое изделие получится сухим и ломким.