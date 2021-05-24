Вкусная грибная закуска к праздничному столу: изысканный рецепт горячего блюда

Нереально вкусная горячая закуска из грибов прекрасно сочетается со свежим или поджаренным багетом. Мы уверены, что грибная закуска станет вашей любимой, ведь ее вкус невероятный, а легкие нотки сухого вина добавляют еще большего аромата и пикантности блюду.
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Грибная закуска прекрасно подойдет, как для будничного стола, так и для праздничного. Вы с легкостью можете приготовить ее дома не тратя много времени и усилий.
Рецепт грибной закускиИнгредиенты:
– ½ стакана белого сухого вина;
– ½ стакана воды;
– 20 г сливочного масла;
– 1 луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 400 г шампиньонов;
– 3 ч. л картофельного крахмала;
– 2 багета;
– 4 стебля тимьяна;
– 80 г сыра Эдам;
– черный молотый перец на ваш вкус;
– соль на ваш вкус.
- Тщательно помойте и почистите грибы от кожуры, нарежьте их мелкими кусочками.
- Лук нарежьте маленьким кубиком и обжарьте на сливочном масле вместе с шампиньонами.
- Влейте к овощам воду и вино, уменьшите огонь и добавьте специй. Выжмите чеснок и перемешайте овощи.
- Добавьте к овощам крахмал и хорошо перемешайте, чтобы соус загустел.
- Выложите грибы в керамическую форму и посыпьте сверху сыром.
- Разогрейте духовку в режиме "Гриль" и запекайте грибную закуску в течение 5 минут до хрустящей корочки. Подавайте закуску с багетом. Приятного аппетита!