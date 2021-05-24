Вкусная грибная закуска к праздничному столу: изысканный рецепт горячего блюда

Нереально вкусная горячая закуска из грибов прекрасно сочетается со свежим или поджаренным багетом. Мы уверены, что грибная закуска станет вашей любимой, ведь ее вкус невероятный, а легкие нотки сухого вина добавляют еще большего аромата и пикантности блюду.

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Грибная закуска прекрасно подойдет, как для будничного стола, так и для праздничного. Вы с легкостью можете приготовить ее дома не тратя много времени и усилий.

Рецепт грибной закуски

Тщательно помойте и почистите грибы от кожуры, нарежьте их мелкими кусочками. Лук нарежьте маленьким кубиком и обжарьте на сливочном масле вместе с шампиньонами. Влейте к овощам воду и вино, уменьшите огонь и добавьте специй. Выжмите чеснок и перемешайте овощи. Добавьте к овощам крахмал и хорошо перемешайте, чтобы соус загустел. Выложите грибы в керамическую форму и посыпьте сверху сыром. Разогрейте духовку в режиме "Гриль" и запекайте грибную закуску в течение 5 минут до хрустящей корочки. Подавайте закуску с багетом. Приятного аппетита!

– ½ стакана белого сухого вина;– ½ стакана воды;– 20 г сливочного масла;– 1 луковица;– 1 зубчик чеснока;– 400 г шампиньонов;– 3 ч. л картофельного крахмала;– 2 багета;– 4 стебля тимьяна;– 80 г сыра Эдам;– черный молотый перец на ваш вкус;– соль на ваш вкус.