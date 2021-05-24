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Грибна закуска чудово підійде, як для буденного столу, так і для святкового. Ви з легкістю можете приготувати її вдома не витрачаючи багато часу та зусиль.

Рецепт грибної закуски

  1. Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки, наріжте їх дрібними шматочками.
  2. Цибулю наріжте маленьким кубиком та обсмажте на вершковому маслі разом з печерицями.
  3. Влийте до овочів воду та вину, зменште вогонь та додайте спецій. Вичавіть часник та перемішайте овочі.
  4. Додайте до овочів крохмаль і добре перемішайте, щоб соус загустів.
  5. Викладіть гриби у керамічну форму та посипте зверху сиром.
  6. Розігрійте духовку в режимі "Гриль" та запікайте грибну закуску протягом 5 хвилин до хрумкої скоринки. Подавайте закуску з багетом. Смачного!