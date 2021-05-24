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Грибна закуска чудово підійде, як для буденного столу, так і для святкового. Ви з легкістю можете приготувати її вдома не витрачаючи багато часу та зусиль.
Рецепт грибної закуски
- Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки, наріжте їх дрібними шматочками.
- Цибулю наріжте маленьким кубиком та обсмажте на вершковому маслі разом з печерицями.
- Влийте до овочів воду та вину, зменште вогонь та додайте спецій. Вичавіть часник та перемішайте овочі.
- Додайте до овочів крохмаль і добре перемішайте, щоб соус загустів.
- Викладіть гриби у керамічну форму та посипте зверху сиром.
- Розігрійте духовку в режимі "Гриль" та запікайте грибну закуску протягом 5 хвилин до хрумкої скоринки. Подавайте закуску з багетом. Смачного!