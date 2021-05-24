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Грибная закуска прекрасно подойдет, как для будничного стола, так и для праздничного. Вы с легкостью можете приготовить ее дома не тратя много времени и усилий.

Рецепт грибной закуски

  1. Тщательно помойте и почистите грибы от кожуры, нарежьте их мелкими кусочками.
  2. Лук нарежьте маленьким кубиком и обжарьте на сливочном масле вместе с шампиньонами.
  3. Влейте к овощам воду и вино, уменьшите огонь и добавьте специй. Выжмите чеснок и перемешайте овощи.
  4. Добавьте к овощам крахмал и хорошо перемешайте, чтобы соус загустел.
  5. Выложите грибы в керамическую форму и посыпьте сверху сыром.
  6. Разогрейте духовку в режиме "Гриль" и запекайте грибную закуску в течение 5 минут до хрустящей корочки. Подавайте закуску с багетом. Приятного аппетита!