Горячая закуска к Новогоднему столу: рецепт из груши

Перед Новогодними праздниками каждая хозяйка задумывается, чем удивить гостей и родных? Какие блюда подать, чтобы было небанально, интересно и вкусно.

Горячая закуска с грушей и сыром подойдет к любому столу: праздничному или обыденному. На его приготовление вам нужно всего 30 минут.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом горячей закуски, которая отлично подойдет к Новогоднему столу. Обязательно приготовьте ее – вы не пожалеете!

Рецепт горячей закуски из груши

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 2 груши;– 50 граммов сыра с голубой плесенью;– орехи;– мед.

Приготовление:

Тщательно помойте груши, разрежьте их пополам вдоль и достаньте зерна с помощью чайной ложки.

Внутрь выложите кусочек сыра, орешки.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте около 30 минут. Обратите внимание, что время приготовления будет зависеть от сорта груш.

Когда груши станут мягкими – они готовы.

Подавайте горячую закуску обильно полив медом перед подачей.

Приятного тебе аппетита!