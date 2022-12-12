Горячая закуска с грушей и сыром подойдет к любому столу: праздничному или обыденному. На его приготовление вам нужно всего 30 минут.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом горячей закуски, которая отлично подойдет к Новогоднему столу. Обязательно приготовьте ее – вы не пожалеете!
Рецепт горячей закуски из груши
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте груши, разрежьте их пополам вдоль и достаньте зерна с помощью чайной ложки.
- Внутрь выложите кусочек сыра, орешки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте около 30 минут. Обратите внимание, что время приготовления будет зависеть от сорта груш.
- Когда груши станут мягкими – они готовы.
- Подавайте горячую закуску обильно полив медом перед подачей.
Приятного тебе аппетита!