Гаряча закуска з грушею та сиром підійде до будь-якого столу: святкового чи буденного. На її приготування вам потрібно всього 30 хвилин.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом гарячої закуски, яка чудово підійде до Новорічного столу. Обов'язково приготуйте її – ви не пожалкуєте!
Рецепт гарячої закуски з груші
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно помийте груші, розріжте їх навпіл повздовж та дістаньте зернята за допомогою чайної ложки.
- У серединку викладіть шматочок сиру, горішки.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте близько 30 хвилин. Зауважте, що час приготування буде залежати від сорту груш.
- Коли груші стануть м'якими – вони готові.
- Подавайте гарячу закуску рясно поливши медом перед подачею.
Смачного!