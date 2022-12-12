Гаряча закуска з грушею та сиром підійде до будь-якого столу: святкового чи буденного. На її приготування вам потрібно всього 30 хвилин.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом гарячої закуски, яка чудово підійде до Новорічного столу. Обов'язково приготуйте її – ви не пожалкуєте!

Рецепт гарячої закуски з груші

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Ретельно помийте груші, розріжте їх навпіл повздовж та дістаньте зернята за допомогою чайної ложки.
  • У серединку викладіть шматочок сиру, горішки.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте близько 30 хвилин. Зауважте, що час приготування буде залежати від сорту груш.
  • Коли груші стануть м'якими – вони готові.
  • Подавайте гарячу закуску рясно поливши медом перед подачею.

Смачного!