Рецепты горячих блюд на любой вкус на Новый Год 2021
Замечательные рецепты горячих блюд на любой вкус – в подборке Smachno News.
Праздники приближаются, поэтому вопрос, что приготовить, становится все более актуальным. Мы решили помочь вам с новогодне-рождественским меню. К вашему вниманию простые рецепты горячих блюд: гратен из баклажанов, картофельная запеканка, мясо по-французски, которые непременно понравятся всем гостям.
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Гратен из баклажанов
Гратен из баклажанов
- Тщательно помойте баклажаны, нарежьте кружочками, добавьте соль, оставьте на 10 минут.
- Очистите лук, нарежьте полукольцами. Очистите чеснок измельчите ножом.
- Помойте помидоры, опустите в кипяток, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
На сковороде обжарьте лук, чеснок до золотой корочки, добавьте помидоры, соль, перец, тушите 15 минут.
- Баклажаны обжарьте на сковороде на оливковом масле до румяной корочки.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Разогрейте духовку при температуре 200 градусов. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите слоями помидоры, баклажаны, сверху выложите сыр, запекайте 25 минут до готовности.
Картофельная запеканка
Картофельная запеканка
- Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с яйцами, добавьте масло, соль, вымешивайте тесто, оставьте на 15 минут.
- Помойте картофель, отварите в кипятке, нарежьте кубиками. Почистите лук, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Помидоры помойте, почистите от кожуры, нарежьте пополам.
- Куриное филе помойте, отварите в кипятке, нарежьте ломтиками.
- Заранее разогрейте духовку до 190 градусов. В форму для запекания выложите тесто, слоями выложите начинку – картофель, лук, ломтики курицы, помидоры, отправьте запекаться на 25 минут до готовности. Выложите на тарелку.
Мясо по-французски
Мясо по-французски
- Куриное филе помойте, нарежьте кусочками, отбейте с обеих сторон кухонным молотком, добавьте соль, перец.
- Очистите лук, нарежьте кружочками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. На противень выложите куриное филе, сверху выложите лук, сыр, ананасы, отправьте запекаться на 30 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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