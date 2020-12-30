Замечательные рецепты горячих блюд на любой вкус – в подборке Smachno News.

Праздники приближаются, поэтому вопрос, что приготовить, становится все более актуальным. Мы решили помочь вам с новогодне-рождественским меню. К вашему вниманию простые рецепты горячих блюд: гратен из баклажанов, картофельная запеканка, мясо по-французски, которые непременно понравятся всем гостям.

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Гратен из баклажанов

Гратен из баклажанов​

Ингредиенты:

– 600 г баклажанов;

– 500 г помидоров;

– 250 г лука;

– 1 чеснок;

– 150 г сыра (пармезан);

– петрушка;

– оливковое масло для жарки;

– соль, перец.

Тщательно помойте баклажаны, нарежьте кружочками, добавьте соль, оставьте на 10 минут. Очистите лук, нарежьте полукольцами. Очистите чеснок измельчите ножом. Помойте помидоры, опустите в кипяток, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.

На сковороде обжарьте лук, чеснок до золотой корочки, добавьте помидоры, соль, перец, тушите 15 минут. Баклажаны обжарьте на сковороде на оливковом масле до румяной корочки. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте духовку при температуре 200 градусов. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите слоями помидоры, баклажаны, сверху выложите сыр, запекайте 25 минут до готовности.

Картофельная запеканка

Картофельная запеканка​

Ингредиенты:

– 250 г куриного филе;

– 200 г картофеля,

– 300 г помидоров;

– 100 г лука;

– соль, перец.

Ингредиенты для теста:

– 150 г сливочного масла 82%;

– 200 г муки;

– 2 яйца;

– соль.

Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с яйцами, добавьте масло, соль, вымешивайте тесто, оставьте на 15 минут. Помойте картофель, отварите в кипятке, нарежьте кубиками. Почистите лук, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Помидоры помойте, почистите от кожуры, нарежьте пополам. Куриное филе помойте, отварите в кипятке, нарежьте ломтиками. Заранее разогрейте духовку до 190 градусов. В форму для запекания выложите тесто, слоями выложите начинку – картофель, лук, ломтики курицы, помидоры, отправьте запекаться на 25 минут до готовности. Выложите на тарелку.

Мясо по-французски

Мясо по-французски

Ингредиенты:

– 200 г куриного филе;

– 150 г сыра;

– ананас консервированный;

– 100 г лука;

– соль, перец.