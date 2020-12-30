Рецепти гарячих страв на будь-який смак на Новий Рік 2021
Чудові рецепти гарячих страв на будь-який смак – у добірці Smachno News.
Свята наближаються, тому питання, що приготувати, стає дедалі актуальнішим. Ми вирішили допомогти вам з новорічно–різдвяним меню. До вашої уваги прості рецепти гарячих страв: гратен з баклажанів, картопляна запіканка, м'ясо по–французьки, які неодмінно сподобаються усім гостям.
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Гратен з баклажанів
Гратен з баклажанів
- Ретельно помийте баклажани, наріжте кружальцями, додайте сіль, залиште на 10 хвилин.
- Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями. Почистіть часник подрібнить ножем.
- Помийте помідори, опустіть в окроп, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- На пательні обсмажте цибулю, часник до золотої скоринки, додайте помідори, сіль, перець, тушкуйте 15 хвилин.
- Баклажани обсмажте на пательні на оливковій олії до рум’яної скоринки.
- Сир натріть на грубій терці.
- Розігрійте духовку при температурі до 200 градусів. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть шарами помідори, баклажани, зверху викладіть сир, запікайте 25 хвилин до готовності.
Картопляна запіканка
Картопляна запіканка
- Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з яйцями, додайте масло, сіль, вимішуйте тісто, залиште на 15 хвилин.
- Помийте картоплю, відваріть в окропі, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Помідори помийте, почистіть від шкірки, наріжте навпіл.
- Куряче філе помийте, відваріть в окропі, наріжте скибочками.
- Заздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів. У форму для запікання викладіть тісто, шарами викладіть начинку – картоплю, цибулю, скибочки курятини, помідори, відправте запікатись на 25 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку.
М'ясо по–французьки
М'ясо по–французьки
- Куряче філе помийте, наріжте шматочками, відбийте з обох сторін кухонним молотком, додайте солі, перцю.
- Почистіть цибулю, наріжте кружальцями.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. На деко викладіть куряче філе, зверху викладіть цибулю, сир, ананаси, відправте запікатись на 30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
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