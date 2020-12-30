Чудові рецепти гарячих страв на будь-який смак – у добірці Smachno News.

Свята наближаються, тому питання, що приготувати, стає дедалі актуальнішим. Ми вирішили допомогти вам з новорічно–різдвяним меню. До вашої уваги прості рецепти гарячих страв: гратен з баклажанів, картопляна запіканка, м'ясо по–французьки, які неодмінно сподобаються усім гостям.

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Гратен з баклажанів

Гратен з баклажанів

Інгредієнти:

– 600 г баклажанів;

– 500 г помідорів;

– 250 г цибулі;

– 1 часник;

– 150 г сиру (пармезан);

– петрушка;

– оливкова олія для смаження;

– сіль, перець.

Ретельно помийте баклажани, наріжте кружальцями, додайте сіль, залиште на 10 хвилин. Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями. Почистіть часник подрібнить ножем. Помийте помідори, опустіть в окроп, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. На пательні обсмажте цибулю, часник до золотої скоринки, додайте помідори, сіль, перець, тушкуйте 15 хвилин. Баклажани обсмажте на пательні на оливковій олії до рум’яної скоринки. Сир натріть на грубій терці. Розігрійте духовку при температурі до 200 градусів. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть шарами помідори, баклажани, зверху викладіть сир, запікайте 25 хвилин до готовності.

Картопляна запіканка

Картопляна запіканка

Інгредієнти:

– 250 г курячого філе;

– 200 г картоплі,

– 300 г помідорів;

– 100 г цибулі;

– сіль, перець.

Інгредієнти для тіста:

– 150 г вершкового масла 82%;

– 200 г борошна;

– 2 яйця;

– сіль.

Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з яйцями, додайте масло, сіль, вимішуйте тісто, залиште на 15 хвилин. Помийте картоплю, відваріть в окропі, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Помідори помийте, почистіть від шкірки, наріжте навпіл. Куряче філе помийте, відваріть в окропі, наріжте скибочками. Заздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів. У форму для запікання викладіть тісто, шарами викладіть начинку – картоплю, цибулю, скибочки курятини, помідори, відправте запікатись на 25 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку.

М'ясо по–французьки

М'ясо по–французьки

Інгредієнти:

– 200 г курячого філе;

– 150 г сир;

– ананас консервований;

– 100 г цибулі;

– сіль, перець.