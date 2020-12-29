Запеченная телятина с овощами от Лизы Глинской
Кондитер и судья "Мастер Шеф" 1 сезона Елизавета Глинская поделилась рецептом запеченной телятины в пикантном соусе.
Елизавета Глинская на своей странице в инстаграм опубликовала рецепт телятины "Оссобуко" с изысканным соусом, который прекрасно дополнит праздничное меню. "Оссобуко" – традиционное блюдо итальянской кухни – готовят из ароматной гремолатой.
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Рецепт запеченной телятины с изысканным соусом
- Тщательно помойте мясо, добавьте соль, перец, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде 2–3 минуты с двух сторон из смеси сливочного и подсолнечного масла.
- Помойте овощи, очистите, обжарьте на растительном масле лук, морковь, сельдерей, чеснок до золотой корочки, добавьте соли, перца, копченую паприку, вино и бульон. Тушите 5–7 минут. Добавьте мелко нарезанные томаты (или пасты), перемешайте.
- Разогрейте духовку при температуре 170 градусов, залейте мясо соусом с овощами, накройте крышкой, отправьте запекаться на 3 часа.
- Для приготовления гремолаты измельчите петрушку с чесноком, добавьте цедру лимона, перемешайте.
- Выложите блюдо на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт запеченной телятины с изысканным соусом от Лизы Глинской в видео:
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