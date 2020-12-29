Кондитер и судья "Мастер Шеф" 1 сезона Елизавета Глинская поделилась рецептом запеченной телятины в пикантном соусе.

Елизавета Глинская на своей странице в инстаграм опубликовала рецепт телятины "Оссобуко" с изысканным соусом, который прекрасно дополнит праздничное меню. "Оссобуко" – традиционное блюдо итальянской кухни – готовят из ароматной гремолатой.

Читайте також Как приготовить домашний майонез для салатов – рецепт от Лизы Глинской

Рецепт запеченной телятины с изысканным соусом

Ингредиенты:

– 800 г телячьих голяшек ;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 стебля сельдерея;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 2 томата или 40 г томатной пасты;

– 30 г муки;

– соль, перец;

– копченая паприка;

– 200 мл белого сухого вина;

– 200 мл бульона;

– масло сливочное 82%;

– подсолнечное масло;

– 10 г петрушки;

– 1 зубчик чеснока;

– цедра 1/2 лимона.

Тщательно помойте мясо, добавьте соль, перец, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде 2–3 минуты с двух сторон из смеси сливочного и подсолнечного масла. Помойте овощи, очистите, обжарьте на растительном масле лук, морковь, сельдерей, чеснок до золотой корочки, добавьте соли, перца, копченую паприку, вино и бульон. Тушите 5–7 минут. Добавьте мелко нарезанные томаты (или пасты), перемешайте. Разогрейте духовку при температуре 170 градусов, залейте мясо соусом с овощами, накройте крышкой, отправьте запекаться на 3 часа. Для приготовления гремолаты измельчите петрушку с чесноком, добавьте цедру лимона, перемешайте. Выложите блюдо на тарелку. Приятного аппетита!



Рецепт запеченной телятины с изысканным соусом от Лизы Глинской в ​​видео: