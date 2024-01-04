Когда гости уже на пороге: идея самого быстрого угощения из привычных продуктов

4 января 2024, 23:47
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Источник:

УНИАН

Вкусное блюдо может быть очень простым и быстрым. Попробуйте приготовить горячие бутерброды в кляре.

Такой вариант блюда понравится многим. Эти бутерброды подойдут и для угощения для гостей, и для обычного перекуса.

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Рецепт горячих бутербродов с колбасой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 ломтика хлеба;
– 2 слайса ветчины или колбасы;
– 2 слайса сыра;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки молока;
– щепотка соли и черного перца;
– 1 столовая ложка масла.


Бутерброды – всегда хорошая идея / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей.
  2. Сверху положите кусочек твердого сыра и колбасу или ветчину. Сложите сэндвич.
  3. Для кляра смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока. Всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте.
  4. Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в кляр, после чего выложите его жариться.
  5. Готовьте по 1 минуте с каждой стороны до легкой золотистости. Подавайте горячим.
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Автор: Ольга Котів