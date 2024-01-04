Такой вариант блюда понравится многим. Эти бутерброды подойдут и для угощения для гостей, и для обычного перекуса.

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Рецепт горячих бутербродов с колбасой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

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Бутерброды – всегда хорошая идея / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей.
  2. Сверху положите кусочек твердого сыра и колбасу или ветчину. Сложите сэндвич.
  3. Для кляра смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока. Всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте.
  4. Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в кляр, после чего выложите его жариться.
  5. Готовьте по 1 минуте с каждой стороны до легкой золотистости. Подавайте горячим.