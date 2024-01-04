Воспользуйтесь этим рецептом печеночных блинчиков. Начинка может быть любой, однако в этой переписи используются яйца и сыр.

Стоит попробовать Вкуснее оригинального: рецепт Оливье без колбасы

Рецепт печеночных блинов

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Перемелите печень на мясорубке вместе с луком.
  2. Добавьте яйца, молоко, соль и перец.
  3. Постоянно взбивая венчиком, всыпьте просеянную муку до образования теста с консистенцией жидкой сметаны.
  4. Процедите тесто через сито, добавьте растительное масло и пожарьте тоненькие блинчики на маленькой сковородке.
  5. Готовые блины намажьте майонезом с измельченным чесноком и поочередно посыпьте тертыми вареными яйцами и сыром.
  6. Заверните каждый рулетиком и подавайте к столу.