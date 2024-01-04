Воспользуйтесь этим рецептом печеночных блинчиков. Начинка может быть любой, однако в этой переписи используются яйца и сыр.

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Рецепт печеночных блинов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов печени;

– 200 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 0,5 стакана муки;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, перец черный молотый по вкусу. Для начинки:

– 3 яйца;

– 300 граммов сыра;

– майонез и чеснок по вкусу.

Приготовление:

Перемелите печень на мясорубке вместе с луком. Добавьте яйца, молоко, соль и перец. Постоянно взбивая венчиком, всыпьте просеянную муку до образования теста с консистенцией жидкой сметаны. Процедите тесто через сито, добавьте растительное масло и пожарьте тоненькие блинчики на маленькой сковородке. Готовые блины намажьте майонезом с измельченным чесноком и поочередно посыпьте тертыми вареными яйцами и сыром. Заверните каждый рулетиком и подавайте к столу.

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