Коли гості вже на порозі: ідея найшвидшого частування зі звичних продуктів

Такий варіант страви сподобається багатьом. Ці бутерброди підійдуть і для частування для гостей, і для звичайного перекусу.
Варто спробувати Кращі, ніж торт: як приготувати королівські печінкові млинці до святкового столу
Рецепт гарячих бутербродів з ковбасою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Канапки – завжди гарна ідея / Фото Unsplash
Приготування:
- Змастіть скибочки хліба з одного боку гірчицею.
- Зверху покладіть шматочок твердого сиру і ковбасу чи шинку. Складіть сендвіч.
- Для кляру змішайте 1 яйце з 2 столовими ложками молока. Всипте дрібку солі та перцю, добре перемішайте.
- Розтопіть на пательні вершкове масло, вмочіть сендвіч в кляр, після чого викладіть його смажитися.
- Готуйте по 1 хвилині з кожного боку до легкої золотавості. Подавайте гарячим.