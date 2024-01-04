Коли гості вже на порозі: ідея найшвидшого частування зі звичних продуктів

Такий варіант страви сподобається багатьом. Ці бутерброди підійдуть і для частування для гостей, і для звичайного перекусу.

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Рецепт гарячих бутербродів з ковбасою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 скибочки хліба;

– 2 слайси шинки чи ковбаси;

– 2 слайси сиру;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки молока;

– дрібка солі та чорного перцю;

– 1 столова ложка масла.



Канапки – завжди гарна ідея / Фото Unsplash

Приготування:

Змастіть скибочки хліба з одного боку гірчицею. Зверху покладіть шматочок твердого сиру і ковбасу чи шинку. Складіть сендвіч. Для кляру змішайте 1 яйце з 2 столовими ложками молока. Всипте дрібку солі та перцю, добре перемішайте. Розтопіть на пательні вершкове масло, вмочіть сендвіч в кляр, після чого викладіть його смажитися. Готуйте по 1 хвилині з кожного боку до легкої золотавості. Подавайте гарячим.

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