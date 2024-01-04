Такий варіант страви сподобається багатьом. Ці бутерброди підійдуть і для частування для гостей, і для звичайного перекусу.

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Рецепт гарячих бутербродів з ковбасою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Коли гості вже на порозі: ідея найшвидшого частування зі звичних продуктів
Канапки – завжди гарна ідея / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Змастіть скибочки хліба з одного боку гірчицею.
  2. Зверху покладіть шматочок твердого сиру і ковбасу чи шинку. Складіть сендвіч.
  3. Для кляру змішайте 1 яйце з 2 столовими ложками молока. Всипте дрібку солі та перцю, добре перемішайте.
  4. Розтопіть на пательні вершкове масло, вмочіть сендвіч в кляр, після чого викладіть його смажитися.
  5. Готуйте по 1 хвилині з кожного боку до легкої золотавості. Подавайте гарячим.