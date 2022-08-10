Супер быстрые и вкусные лаваши из того, что под рукой
10 августа 2022 , 07:58Читати новину українською
Источник:Cooking_by_Yuliya
Горячий лаваш с любимой начинкой, то, что нужно к завтраку. Буквально 10 минут и блюдо будет готово.
Из лаваша можно приготовить не только шаурму, но и вкусную закуску к сметане с колбасой и сыром. Она получится нереально вкусно, горячей, а сыр будет тянуться как в пике.
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Секрет такой закуски состоит в том, что уже сформированный лаваш нужно обмокнуть в яичной смеси и обжарить.
Рецепт лавашей с колбасой и сыром
- Время: 10 минут
– лаваш;
– колбаса;
– сыр;
– помидоры;
– майонез;
– кетчуп;
– сырое куриное яйцо;
– молоко;
– соль.
Приготовление:
- Смешайте майонез и кетчуп. Лаваш нарежьте порционными прямоугольниками и смажьте соусом.
- Выложите на него тонкие ломтики помидора, колбасы, сыра и заверните.
- Куриное яйцо смешайте венчиком с молоком и посолите. Обмокните в нем лаваш с начинкой.
- Обжарьте его на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.
Приятного тебе аппетита!
Подавайте такие горячие лаваши к завтраку или берите на работу как перекус. Начинкой для них могут быть любые ваши любимые ингредиенты: ветчина, слабосоленая рыба и даже бананы с шоколадной пастой.