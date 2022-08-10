Из лаваша можно приготовить не только шаурму, но и вкусную закуску к сметане с колбасой и сыром. Она получится нереально вкусно, горячей, а сыр будет тянуться как в пике.

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Секрет такой закуски состоит в том, что уже сформированный лаваш нужно обмокнуть в яичной смеси и обжарить.

Рецепт лавашей с колбасой и сыром

Время: 10 минут

Ингредиенты:

– лаваш;

– колбаса;

– сыр;

– помидоры;

– майонез;

– кетчуп;

– сырое куриное яйцо;

– молоко;

– соль.

Приготовление:

Смешайте майонез и кетчуп. Лаваш нарежьте порционными прямоугольниками и смажьте соусом.

Выложите на него тонкие ломтики помидора, колбасы, сыра и заверните.

Куриное яйцо смешайте венчиком с молоком и посолите. Обмокните в нем лаваш с начинкой.

Обжарьте его на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

Приятного тебе аппетита!

Подавайте такие горячие лаваши к завтраку или берите на работу как перекус. Начинкой для них могут быть любые ваши любимые ингредиенты: ветчина, слабосоленая рыба и даже бананы с шоколадной пастой.