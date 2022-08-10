З лаваша можна приготувати не тільки шаурму, а й смачну закуску до сметани з ковбасою та сиром. Вона вийде нереально смачно, гарячою, а сир тягнутиметься наче у піці.
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Секрет такої закуски у тому, що вже сформований лаваш потрібно обмокнути у яєчній суміші та обсмажити.
Рецепт лавашів з ковбасою та сиром
- Час: 10 хвилин
Приготування:
- Змішайте майонез та кетчуп. Лаваш наріжте порційними прямокутниками та змастіть його соусом.
- Викладіть на нього тонкі скибки помідора, ковбаси, сиру та загорніть.
- Куряче яйце змішайте вінчиком з молоком та посоліть. Обмокніть в ньому лаваш з начинкою.
- Обсмажте його на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін.
Смачного!
Подавайте такі гарячі лаваші до сніданку, або беріть на роботу, як перекус. Начинкою для них можуть бути будь-які улюблені ваші інгредієнти: шинка, слабосолена риба та навіть банани з шоколадною пастою.