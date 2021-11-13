Готовили еще до нашей эры: невероятная история сосиски и нежный рецепт из курятины.
Источник:24 канал
Сосиски занимают важное место среди кулинарных вкусов многих украинцев. Поскольку сегодня отмечают Международный день сосисок, давайте вспомним, откуда к нам пришло это блюдо и приготовим диетические сосиски из курятины.
Первые колбасные изделия, в том числе и сосиски, наши предки начали готовить как отличный способ хранения мясной продукции. Самое давнее упоминание о колбасе датируется восьмым или девятым веком до нашей эры, ее готовили в Греции.
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Первые привычные нам сосиски появились еще в XVII веке в немецком Кобурге. Официальным изобретателем сосисок считают немецкого мясника Иоганна Ланера. Выучившись ремеслу мясника во Франкфурте, он переехал в Вену, где открыл собственный магазин. 13 ноября 1805 года Ланер выпустил в продажу первые сосиски из микса говяжьего и свиного фарша.
Рецепт домашних сосисок из курицы
Приготовить домашние сосиски совершенно не сложно. Следует помнить несколько правил: кишку наполнять нужно не спеша, не давать колбасе свисать, а поддерживать ее руками.
Время: 1 час + 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 250 грамм мяса из куриных бедер (учтена масса без костей);
- 1 килограмм куриного филе;
- 400 грамм свиной корейки;
- 150 миллилитров воды комнатной температуры;
- соль по вкусу;
- 3 чайные ложки горчицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 3 грамма перца;
- кишка.
Приготовление:
- Измельчите мясо из бедер, грудки и корейки на мясорубку.
- Очистите чеснок и мелко нашинкуйте или измельчите в чеснокодавке.
- К фаршу добавляем соль, перец и чеснок, перемешиваем, добавляем воду и снова перемешиваем. Оставляем минимум в час, желательно на всю ночь.
- Через это время замачиваем кишки в воде и натягиваем специальную насадку.
- Медленно наполняем кишки мясом, помня, что переворачиваем колбасу один раз вправо и один раз влево.
- Длину сосисок формируйте по вашему выбору.
- Нагрейте воду в большой кастрюле и проваривайте сосиски 30 минут.
- По такому рецепту приготовить сосиски можно любым способом: на гриле, сковороде или духовке.
- В одном из ресторанов Германии создали экзотические сосиски – их покрыли тонкой пленкой золота.
- Самую длинную сосиску приготовили в Хорватии, ее длина составила 500 метров.
- Рекорд по поеданию сосисок был установлен в 1986 году в Великобритании. Один из участников соревнования смог съесть целых 30 сосисок в минуту.