Первые колбасные изделия, в том числе и сосиски, наши предки начали готовить как отличный способ хранения мясной продукции. Самое давнее упоминание о колбасе датируется восьмым или девятым веком до нашей эры, ее готовили в Греции.

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Первые привычные нам сосиски появились еще в XVII веке в немецком Кобурге. Официальным изобретателем сосисок считают немецкого мясника Иоганна Ланера. Выучившись ремеслу мясника во Франкфурте, он переехал в Вену, где открыл собственный магазин. 13 ноября 1805 года Ланер выпустил в продажу первые сосиски из микса говяжьего и свиного фарша.

Рецепт домашних сосисок из курицы

Приготовить домашние сосиски совершенно не сложно. Следует помнить несколько правил: кишку наполнять нужно не спеша, не давать колбасе свисать, а поддерживать ее руками.

Время: 1 час + 1,5 часа

Порций: 4

Сочное блюдо / Фото blogghetti

Ингредиенты:

250 грамм мяса из куриных бедер (учтена масса без костей);

1 килограмм куриного филе;

400 грамм свиной корейки;

150 миллилитров воды комнатной температуры;

соль по вкусу;

3 чайные ложки горчицы;

3 зубчика чеснока;

3 грамма перца;

кишка.

Приготовление:

Измельчите мясо из бедер, грудки и корейки на мясорубку. Очистите чеснок и мелко нашинкуйте или измельчите в чеснокодавке. К фаршу добавляем соль, перец и чеснок, перемешиваем, добавляем воду и снова перемешиваем. Оставляем минимум в час, желательно на всю ночь. Через это время замачиваем кишки в воде и натягиваем специальную насадку. Медленно наполняем кишки мясом, помня, что переворачиваем колбасу один раз вправо и один раз влево. Длину сосисок формируйте по вашему выбору. Нагрейте воду в большой кастрюле и проваривайте сосиски 30 минут. По такому рецепту приготовить сосиски можно любым способом: на гриле, сковороде или духовке.