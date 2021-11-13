Перші ковбасні вироби, зокрема і сосиски наші предки почали готувати як чудовий спосіб зберігання м’ясної продукції. Найдавніша згадка про ковбасу датується восьмим або дев’ятим століттям до нашої ери, її готували у Греції.

Актуально Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Перші звичні нам сосиски з’явилися ще у XVII столітті в німецькому Кобурзі. Офіційним винахідником сосисок вважають німецького м'ясника Йоганна Ланера. Вивчившись ремеслу м'ясника у Франкфурті, він переїхав у Відень, де відкрив власну крамницю. 13 листопада 1805 року Ланер випустив у продаж перші сосиски з міксу яловичого та свиного фаршу.

Рецепт домашніх сосисок із курятини

Приготувати домашні сосиски абсолютно не складно. Слід пам’ятати кілька правил: кишку наповнювати потрібно не поспішаючи, не давати ковбасі звисати, а підтримувати її руками.

Час: 1 година + 1,5 години

Порцій: 4

Соковита страва / Фото blogghetti

Інгредієнти:

250 грам м'яса з курячих стеген (врахована маса без кісток);

1 кілограм курячого філе;

400 грам свинячої корейки;

150 мілілітрів води кімнатної температури;

сіль до смаку;

3 чайні ложки гірчиці;

3 зубчики часнику;

3 грами перцю;

кишка.

Приготування:

Подрібніть м’ясо зі стегон, грудки та корейки на м’ясорубки. Очистіть часник і дрібно наріжте або подрібніть його в часникодавці. До фаршу додаємо сіль, перець і часник, перемішуємо, додаємо воду і знову перемішуємо. Залишаємо мінімум на годину, бажано на всю ніч. Через цей час замочуємо кишки у воді та натягуємо на спеціальну насадку. Повільно наповнюємо кишки м’ясом, пам’ятаючи, що перевертаємо ковбасу один раз вправо і один раз вліво. Довжину сосисок формуйте на ваш вибір. Нагрійте воду у великій каструлі і проварюйте сосиски 30 хвилин. За таким рецептом приготувати сосиски можна будь-яким способом: на грилі, сковорідці чи духовці.