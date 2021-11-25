В День благодарения принято собирать всю семью за одним большим столом и громко праздновать. Какое же застолье без традиционных блюд? Чтобы помочь вам с этим вопросом, мы предлагаем приготовить настоящий американский кукурузный хлеб с сыром чедер.

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Хотя в классическом рецепте этого блюда вы не найдете сыр, мы решили немного его усовершенствовать и добавить пикантных ноток.

Рецепт кукурузного хлеба с сыром чедер

Время: 60 минут
Порции: 8

Кукурузный хлеб / Фото sallys baking addiction

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  1. В глубокой посуде соедините кукурузную и пшеничную муку, всыпьте разрыхлитель, соду, соль и сахар.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats

  1. В отдельной миске смешайте яйца, кефир, растопленное сливочное масло. Взбейте жидкую массу венчиком.
  1. В яичную массу высыпьте смесь из муки и тщательно перемешайте. Не сбивайте тесто на хлеб венчиком.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats

  1. Добавьте тертый творог и еще раз перемешайте.
  1. Смажьте жаростойкую форму для хлеба сливочным маслом. Лучше выбирать квадратную форму диаметром 23 сантиметра.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats

  1. Вылейте в форму тесто и разровняйте лопаткой.
  1. Выпекайте хлеб в течение 20-25 минут, пока он не поднимется.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats

  1. Готовый кукурузный хлеб выньтеиз духовки и оставьте до полного охлаждения в форме. Затем нарежьте его квадратиками и подавайте к столу. Приятного аппетита!