В День благодарения принято собирать всю семью за одним большим столом и громко праздновать. Какое же застолье без традиционных блюд? Чтобы помочь вам с этим вопросом, мы предлагаем приготовить настоящий американский кукурузный хлеб с сыром чедер.
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Хотя в классическом рецепте этого блюда вы не найдете сыр, мы решили немного его усовершенствовать и добавить пикантных ноток.
Рецепт кукурузного хлеба с сыром чедер
Время: 60 минут
Порции: 8
Кукурузный хлеб / Фото sallys baking addiction
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- В глубокой посуде соедините кукурузную и пшеничную муку, всыпьте разрыхлитель, соду, соль и сахар.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- В отдельной миске смешайте яйца, кефир, растопленное сливочное масло. Взбейте жидкую массу венчиком.
- В яичную массу высыпьте смесь из муки и тщательно перемешайте. Не сбивайте тесто на хлеб венчиком.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- Добавьте тертый творог и еще раз перемешайте.
- Смажьте жаростойкую форму для хлеба сливочным маслом. Лучше выбирать квадратную форму диаметром 23 сантиметра.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- Вылейте в форму тесто и разровняйте лопаткой.
- Выпекайте хлеб в течение 20-25 минут, пока он не поднимется.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- Готовый кукурузный хлеб выньтеиз духовки и оставьте до полного охлаждения в форме. Затем нарежьте его квадратиками и подавайте к столу. Приятного аппетита!