В День благодарения принято собирать всю семью за одним большим столом и громко праздновать. Какое же застолье без традиционных блюд? Чтобы помочь вам с этим вопросом, мы предлагаем приготовить настоящий американский кукурузный хлеб с сыром чедер.

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Хотя в классическом рецепте этого блюда вы не найдете сыр, мы решили немного его усовершенствовать и добавить пикантных ноток.

Рецепт кукурузного хлеба с сыром чедер

Время: 60 минут

Порции: 8

Кукурузный хлеб / Фото sallys baking addiction

Ингредиенты:

– 200 граммов кукурузной муки;

– 115 граммов пшеничной муки;

– ½ столовой ложки разрыхлителя для теста;

– 1 столовая ложка соды;

– 2 столовые ложки соли;

– 35 граммов сахара;

– 375 миллилитров кефира;

– 3 сырых куриных яйца;

– 85 граммов сливочного масла;

– 75 грамм тертого сыра чедер.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов.

В глубокой посуде соедините кукурузную и пшеничную муку, всыпьте разрыхлитель, соду, соль и сахар.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats

В отдельной миске смешайте яйца, кефир, растопленное сливочное масло. Взбейте жидкую массу венчиком.

В яичную массу высыпьте смесь из муки и тщательно перемешайте. Не сбивайте тесто на хлеб венчиком.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats

Добавьте тертый творог и еще раз перемешайте.

Смажьте жаростойкую форму для хлеба сливочным маслом. Лучше выбирать квадратную форму диаметром 23 сантиметра.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats

Вылейте в форму тесто и разровняйте лопаткой.

Выпекайте хлеб в течение 20-25 минут, пока он не поднимется.

Приготовление блюда / Фото the spruce eats