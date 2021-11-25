У День подяки заведено збирати всю родину за одним великим столом та гучно святкувати. Яке ж застілля без традиційних страв? Щоб допомогти вам з цим питанням, ми пропонуємо приготувати справжній американський кукурудзяний хліб з сиром чедер.

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Хоч в класичному рецепті цієї страви ви не знайдете сиру, ми вирішили трішки його вдосконалити та додати пікантних ноток.

Рецепт кукурудзяного хліба з сиром чедер

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8


Кукурудзяний хліб / Фото sallys baking addiction

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  1. В глибокому посуді з'єднайте кукурудзяне та пшеничне борошно, всипте розпушувач, соду, сіль і цукор.


Приготування страви / Фото the spruce eats

  1. В окремій мисці змішайте яйця, кефір, розтоплене вершкове масло. Збийте рідку масу вінчиком.
  1. В яєчну масу висипте суміш з борошна та ретельно все перемішайте. Не збивайте тісто на хліб вінчиком.


Приготування страви / Фото the spruce eats

  1. Додайте тертий сир та ще раз вимішайте.
  1. Змастіть жаротривку форму для хліба вершковим маслом. Краще обирати квадратну форму діаметром 23 сантиметри.


Приготування страви / Фото the spruce eats

  1. Вилийте в форму тісто та розрівняйте лопаткою.
  1. Випікайте хліб протягом 20 – 25 хвилин, поки він не підніметься.


Приготування страви / Фото the spruce eats

  1. Готовий кукурудзяний хліб дістаньте з духовки та залишіть до повного охолодження в формі. Далі наріжте його квадратиками та подавайте до столу. Смачного!