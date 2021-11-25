У День подяки заведено збирати всю родину за одним великим столом та гучно святкувати. Яке ж застілля без традиційних страв? Щоб допомогти вам з цим питанням, ми пропонуємо приготувати справжній американський кукурудзяний хліб з сиром чедер.

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Хоч в класичному рецепті цієї страви ви не знайдете сиру, ми вирішили трішки його вдосконалити та додати пікантних ноток.

Рецепт кукурудзяного хліба з сиром чедер

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8



Кукурудзяний хліб / Фото sallys baking addiction

Інгредієнти:

– 200 грамів кукурудзяного борошна;

– 115 грамів пшеничного борошна;

– ½ столової ложки розпушувача для тіста;

– 1 столова ложка соди;

– 2 столові ложки солі;

– 35 грамів цукру;

– 375 мілілітрів кефіру;

– 3 сирих курячих яйця;

– 85 грамів вершкового масла;

– 75 грамів тертого сиру чедер.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів.

В глибокому посуді з'єднайте кукурудзяне та пшеничне борошно, всипте розпушувач, соду, сіль і цукор.



Приготування страви / Фото the spruce eats

В окремій мисці змішайте яйця, кефір, розтоплене вершкове масло. Збийте рідку масу вінчиком.

В яєчну масу висипте суміш з борошна та ретельно все перемішайте. Не збивайте тісто на хліб вінчиком.



Приготування страви / Фото the spruce eats

Додайте тертий сир та ще раз вимішайте.

Змастіть жаротривку форму для хліба вершковим маслом. Краще обирати квадратну форму діаметром 23 сантиметри.



Приготування страви / Фото the spruce eats

Вилийте в форму тісто та розрівняйте лопаткою.

Випікайте хліб протягом 20 – 25 хвилин, поки він не підніметься.



Приготування страви / Фото the spruce eats