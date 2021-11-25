Готовим американский кукурузный хлеб с сыром: рецепт ко Дню благодарения
Источник:Food network
Мы подготовили для вас рецепт кукурузного хлеба с сыром чедер, который точно понравится всей вашей семье.
В День благодарения принято собирать всю семью за одним большим столом и громко праздновать. Какое же застолье без традиционных блюд? Чтобы помочь вам с этим вопросом, мы предлагаем приготовить настоящий американский кукурузный хлеб с сыром чедер.
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Хотя в классическом рецепте этого блюда вы не найдете сыр, мы решили немного его усовершенствовать и добавить пикантных ноток.
Рецепт кукурузного хлеба с сыром чедер
Время: 60 минут
Порции: 8
Кукурузный хлеб / Фото sallys baking addictionИнгредиенты:
– 200 граммов кукурузной муки;
– 115 граммов пшеничной муки;
– ½ столовой ложки разрыхлителя для теста;
– 1 столовая ложка соды;
– 2 столовые ложки соли;
– 35 граммов сахара;
– 375 миллилитров кефира;
– 3 сырых куриных яйца;
– 85 граммов сливочного масла;
– 75 грамм тертого сыра чедер.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- В глубокой посуде соедините кукурузную и пшеничную муку, всыпьте разрыхлитель, соду, соль и сахар.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- В отдельной миске смешайте яйца, кефир, растопленное сливочное масло. Взбейте жидкую массу венчиком.
- В яичную массу высыпьте смесь из муки и тщательно перемешайте. Не сбивайте тесто на хлеб венчиком.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- Добавьте тертый творог и еще раз перемешайте.
- Смажьте жаростойкую форму для хлеба сливочным маслом. Лучше выбирать квадратную форму диаметром 23 сантиметра.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- Вылейте в форму тесто и разровняйте лопаткой.
- Выпекайте хлеб в течение 20-25 минут, пока он не поднимется.
Приготовление блюда / Фото the spruce eats
- Готовый кукурузный хлеб выньтеиз духовки и оставьте до полного охлаждения в форме. Затем нарежьте его квадратиками и подавайте к столу. Приятного аппетита!