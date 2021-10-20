Если у вас в фаворе морепродукты, Клем Чаудер станет вашим любимым первым блюдом. Этот вариант похлебки – на растительных сливках.

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Но если вы не на диете, то можете взять настоящие молочные.

Клем Чаудер: диетический рецепт

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4



Клем Чаудер / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 150 г лосося;

– 200 г морского коктейля;

– 2 картофелины;

– 1 репчатая луковица;

– 1 стебель сельдерея;

– 1 морковка;

– 250 мл безлактозных сливок;

– 2 ст. л. рисовой муки;

– 10 г сливочного масла;

– свежая зелень;

– соль;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Очистите лосось от чешуи, удалите кости.

Для приготовления бульона отварите рыбу в подсоленной воде с луком, сдобрите перцем и лавровым листом. 15 – 25 минут будет достаточно.

Лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковородке со сливочным маслом. Через 3-5 минут посолите овощи.

Нарежьте картофель кубиками и добавьте к остальным овощам. Посыпьте мукой и перемешайте.

Уменьшите огонь под бульоном и достаньте рыбу, лук, лавровый лист. Вместо этого добавьте обжаренные овощи и снова доведите до кипения.



Клем Чаудер / Фото Fat Killers

Разделите рыбу на кусочки и снова отправьте в похлебку.

Влейте сливки в похлебку и добавьте морской коктейль. Снова доведите все до кипения, уменьшите огонь и варите еще 5 – 7 минут.