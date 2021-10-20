Если у вас в фаворе морепродукты, Клем Чаудер станет вашим любимым первым блюдом. Этот вариант похлебки – на растительных сливках.
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Но если вы не на диете, то можете взять настоящие молочные.
Клем Чаудер: диетический рецепт
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Клем Чаудер / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Очистите лосось от чешуи, удалите кости.
- Для приготовления бульона отварите рыбу в подсоленной воде с луком, сдобрите перцем и лавровым листом. 15 – 25 минут будет достаточно.
- Лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковородке со сливочным маслом. Через 3-5 минут посолите овощи.
- Нарежьте картофель кубиками и добавьте к остальным овощам. Посыпьте мукой и перемешайте.
- Уменьшите огонь под бульоном и достаньте рыбу, лук, лавровый лист. Вместо этого добавьте обжаренные овощи и снова доведите до кипения.
Клем Чаудер / Фото Fat Killers
- Разделите рыбу на кусочки и снова отправьте в похлебку.
- Влейте сливки в похлебку и добавьте морской коктейль. Снова доведите все до кипения, уменьшите огонь и варите еще 5 – 7 минут.
- Готовый клэм-чаудер посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!