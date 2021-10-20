Если у вас в фаворе морепродукты, Клем Чаудер станет вашим любимым первым блюдом. Этот вариант похлебки – на растительных сливках.

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Но если вы не на диете, то можете взять настоящие молочные.

Клем Чаудер: диетический рецепт

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4


Клем Чаудер / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Очистите лосось от чешуи, удалите кости.
  1. Для приготовления бульона отварите рыбу в подсоленной воде с луком, сдобрите перцем и лавровым листом. 15 – 25 минут будет достаточно.
  1. Лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковородке со сливочным маслом. Через 3-5 минут посолите овощи.
  1. Нарежьте картофель кубиками и добавьте к остальным овощам. Посыпьте мукой и перемешайте.
  1. Уменьшите огонь под бульоном и достаньте рыбу, лук, лавровый лист. Вместо этого добавьте обжаренные овощи и снова доведите до кипения.


Клем Чаудер / Фото Fat Killers

  1. Разделите рыбу на кусочки и снова отправьте в похлебку.
  1. Влейте сливки в похлебку и добавьте морской коктейль. Снова доведите все до кипения, уменьшите огонь и варите еще 5 – 7 минут.
  1. Готовый клэм-чаудер посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!