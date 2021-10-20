Якщо ви шануєте морепродукти, Клем Чаудер стане вашою улюбленою першою стравою. Цей варіант юшки – на рослинних вершках.

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Але якщо ви не на дієті, то можете взяти справжні молочні.

Клем Чаудер: дієтичний рецепт

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4



Клем Чаудер / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 150 г лосося;

– 200 г морського коктейлю;

– 2 картоплини;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1 стебло селери;

– 1 морквина;

– 250 мл безлактозних вершків;

– 2 ст. л. рисового борошна;

– 10 г вершкового масла;

– свіжа зелень;

– сіль;

– мелений чорний перець.

Приготування:

Почистіть лосось від луски, видаліть кістки.

Для приготування бульйону відваріть рибу у підсоленій воді з цибулею, присмачте перцем та лавровим листком. 15 – 25 хвилин буде достатньо.

Цибулю, моркву та селеру наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці з вершковим маслом. Через 3 – 5 хвилин посоліть овочі.

Наріжте картоплю кубиками та додайте до решти овочів. Посипте борошно та перемішайте.

Зменште вогонь під бульйоном та дістаньте рибу, цибулю, лавровий лист. Натомість додайте обсмажені овочі та знову доведіть до кипіння.



Клем Чаудер / Фото Fat Killers

Розділіть рибу на шматочки та знову відправте до юшки.

Влийте вершки до юшки й додайте морський коктейль. Знову доведіть усе до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 5 – 7 хвилин.