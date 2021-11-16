Почистить и нарезать лук – это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. От работы с луком в прямом смысле можно расплакаться.

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Есть легкие и простые способы, которые посодействуют в обуздании овоща.

Прежде чем приступить к очищению лука, поставьте нож в морозилку на несколько минут. После этого чистить и шинковать лук станет гораздо проще.

Полезный овощ / Фото pexels

Очистите лук от шелухи, а затем быстро отправьте его под струю холодной воды. Жидкость поможет нейтрализовать "слезоточивые" свойства лука. Не следует готовить с закрытыми окнами. Если впустить потоки холодного воздуха на кухню, защититься от слез станет гораздо проще.

Иногда эксперты советуют отправить в морозильную камеру лук. Если попробовать этот метод, то можно удивиться: лук перестает быть таким "агрессивным", хотя его вкусовые качества при этом не страдают.

Незаменимый ингредиент / Фото pexels

Еще один отличный метод – жевательная резинка. Обычный прием убережет от неприятных слез.

Также есть простые лайфхаки, которые помогут порезать лук. Ими часто пользуются профессиональные повара.

Если вы хотите измельчить лук "на перья", держите нож, чтобы кончик не отрывался от доски, и медленно разрежьте лук пополам вдоль. Когда вы начнете практиковаться, то можете уложить плоскую сторону ножа на пальце, но не забудьте защитить кончики пальцев и ногти. Используйте лук, нарезанный полукольцами, например, для приготовления маринования сельди.

Незаменимые лайфхаки / Фото pexels

Нарезать лук кольцами – это самая трудная часть, потому что он легко ломается. Отрежьте кончики, очистите скорлупу и, крепко держа овощ для защиты ногтей, медленно разрежьте их поперек. Луковичные кольца хорошо сочетаются с мясом, особый вкус имеет свиная шея с луком и соусом цацики. Также используйте приложение для гамбургеров. Вкусными получатся луковые кольца и в качестве закуски – покройте их панировочными сухарями и обжарьте во фритюре.

Знание того, как нарезать лук, является основным и важным для всех кулинаров. Этот овощ является неотделимым ингредиентом многих вкусных блюд.