Готовим чурчхелу из натурального виноградного сока: рецепт Лизы Глинской
22 октября 2021 , 19:46Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Ох, видимо, нет людей, которые не любили бы чурчхелу. Эти восточные сладости просто божественные! Хотя на их приготовление вам не нужно тратить много времени, но сам процесс высушивания вкусности занимает более трех дней.
Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм, замечательным домашним рецептом чурчхелы, которую вы с легкостью можете приготовить дома.
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Рецепт чурчхелы
- Время: 3 дня
- Порции: 10 – 12
Чурчхела / Фото Лизы Глинской
– 4 кг винограда;
– 500 г муки;
– сахар;
– 500 г орехов.
Приготовление:
- Нанизывайте на нитку орехи с помощью иглы.
- Для приготовления виноградного сока промойте виноград водой, отправьте ягоды в чашу блендера и перебейте.
- Далее перетрите через сито.
- 2 литра виноградного сока перелейте в кастрюлю. Оставшийся сок перемешайте с мукой до однородной консистенции.
- Массу с мукой переложите в сок и доведите до кипения при постоянном помешивании.
- Если виноградный сок недостаточно сладкий – добавьте сахара.
- Как только масса закипит, убавьте огонь и варите виноградную смесь 25 – 30 минут.
- Опустите в виноградную массу орехи на нитке, чтобы они полностью покрылись.
- Сложившуюся чурчхелу подвешивайте на специальную сушку и оставьте на 3 дня. Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт приготовления чурчхелы – видео: