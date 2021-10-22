Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм, замечательным домашним рецептом чурчхелы, которую вы с легкостью можете приготовить дома.
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Рецепт чурчхелы
- Время: 3 дня
- Порции: 10 – 12
Чурчхела / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
- Нанизывайте на нитку орехи с помощью иглы.
- Для приготовления виноградного сока промойте виноград водой, отправьте ягоды в чашу блендера и перебейте.
- Далее перетрите через сито.
- 2 литра виноградного сока перелейте в кастрюлю. Оставшийся сок перемешайте с мукой до однородной консистенции.
- Массу с мукой переложите в сок и доведите до кипения при постоянном помешивании.
- Если виноградный сок недостаточно сладкий – добавьте сахара.
- Как только масса закипит, убавьте огонь и варите виноградную смесь 25 – 30 минут.
- Опустите в виноградную массу орехи на нитке, чтобы они полностью покрылись.
- Сложившуюся чурчхелу подвешивайте на специальную сушку и оставьте на 3 дня. Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт приготовления чурчхелы – видео: