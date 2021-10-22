Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм, замечательным домашним рецептом чурчхелы, которую вы с легкостью можете приготовить дома.

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Рецепт чурчхелы

  • Время: 3 дня
  • Порции: 10 – 12


Чурчхела / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Нанизывайте на нитку орехи с помощью иглы.
  2. Для приготовления виноградного сока промойте виноград водой, отправьте ягоды в чашу блендера и перебейте.
  3. Далее перетрите через сито.
  4. 2 литра виноградного сока перелейте в кастрюлю. Оставшийся сок перемешайте с мукой до однородной консистенции.
  5. Массу с мукой переложите в сок и доведите до кипения при постоянном помешивании.
  6. Если виноградный сок недостаточно сладкий – добавьте сахара.
  7. Как только масса закипит, убавьте огонь и варите виноградную смесь 25 – 30 минут.
  8. Опустите в виноградную массу орехи на нитке, чтобы они полностью покрылись.
  9. Сложившуюся чурчхелу подвешивайте на специальную сушку и оставьте на 3 дня. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления чурчхелы – видео: