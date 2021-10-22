Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами на свої сторінці в інстаграм, чудовим домашнім рецептом чурчхели, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Рецепт чурчхели

  • Час: 3 дні
  • Порції: 10 – 12


Чурчхела / Фото Лізи Глінської

Приготування:

  1. Нанизуйте на нитку горіхи за допомогою голки.
  1. Для приготування виноградного соку промийте його водою, відправте ягоди в чашу блендера та перебийте.
  1. Далі перетріть через сито.
  1. 2 літри виноградного соку перелийте в каструлю. Сік, що залишився перемішайте з борошном до однорідної консистенції.
  1. Масу з борошном перекладіть до соку та доведіть до кипіння при постійному помішуванні.
  1. Якщо виноградний сік недостатньо солодкий – додайте цукру.
  1. Як тільки маса закипить, зменште вогонь та варіть виноградну суміш 25 – 30 хвилин.
  1. Опустіть в виноградну масу горіхи на нитці, щоб вони повністю покрилися.
  1. Сформовану чурчхелу підвішуйте на спеціальну сушку та залишіть на 3 дні. Смачного!

Покроковий рецепт приготування чурчхели – відео: