Готовим диетический трайфл: рецепт без сахара и муки

Вкусный десерт можно испечь и без использования муки и сахара. Один из таких полезных рецептов подготовила нутрициолог и блогер Виктория Смыковская. Девушка охотно вкусно и полезно питается, и делится рецептами с читателями.

Первое правило низкокалорийного и диетического питания – никакой муки и сахара в рационе. А ведь так хочется сладенького. У нас есть для вас рецепт питательного десерта трайфл с добавлением вишни и бананов. Вам понравится. И никакого сахара и муки!

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Рецепт диетического трайфла

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2



Трайфл / Фото Виктории Смыковской

– 2 банана;– 2 сырых яйца;– 3,5 ст. л. какао;– 1 ч. л. разрыхлителя;– 7 фиников без косточки.– 1,5 банана;– 100 г греческого йогурта;– 4 финика без косточки;– какао;– замороженные вишня или черника.

Приготовление: