Готовим диетический трайфл: рецепт без сахара и муки

23 октября 2021 , 17:52
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Источник:

инстаграм Виктории Смыковской

Вкусный десерт можно испечь и без использования муки и сахара. Один из таких полезных рецептов подготовила нутрициолог и блогер Виктория Смыковская. Девушка охотно вкусно и полезно питается, и делится рецептами с читателями.

Первое правило низкокалорийного и диетического питания – никакой муки и сахара в рационе. А ведь так хочется сладенького. У нас есть для вас рецепт питательного десерта трайфл с добавлением вишни и бананов. Вам понравится. И никакого сахара и муки!

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Рецепт диетического трайфла

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Трайфл / Фото Виктории Смыковской

Ингредиенты для бисквита:
 – 2 банана;
 – 2 сырых яйца;
 – 3,5 ст. л. какао;
 – 1 ч. л. разрыхлителя;
 – 7 фиников без косточки.
Для крема:
 – 1,5 банана;
 – 100 г греческого йогурта;
 – 4 финика без косточки;
 – какао;
 – замороженные вишня или черника.

Приготовление:

  1. Залейте финики кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли и легко вынуть косточки.
     
  2. Взбейте в чаше блендера все ингредиенты для бисквита.
     
  3. Вылейте массу в форму и отправьте в микроволновку выпекаться в течение 4 минут.
     
  4. Для крема взбейте миксером все ингредиенты для крема.
     
  5. Разморозьте вишню.
     
  6. Когда бисквит остынет, порвите его на кусочки.
     
  7. В стакане для презентации десерта выложите поочередно бисквит, далее крем, вишня. Чередуйте слои пока не закончится место в стакане.
     
  8. Трайфл готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак