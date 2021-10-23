Готовим диетический трайфл: рецепт без сахара и муки
23 октября 2021 , 17:52Читати новину українською
Источник:инстаграм Виктории Смыковской
Вкусный десерт можно испечь и без использования муки и сахара. Один из таких полезных рецептов подготовила нутрициолог и блогер Виктория Смыковская. Девушка охотно вкусно и полезно питается, и делится рецептами с читателями.
Первое правило низкокалорийного и диетического питания – никакой муки и сахара в рационе. А ведь так хочется сладенького. У нас есть для вас рецепт питательного десерта трайфл с добавлением вишни и бананов. Вам понравится. И никакого сахара и муки!
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Рецепт диетического трайфла
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Трайфл / Фото Виктории Смыковской
– 2 банана;
– 2 сырых яйца;
– 3,5 ст. л. какао;
– 1 ч. л. разрыхлителя;
– 7 фиников без косточки.
Для крема:
– 1,5 банана;
– 100 г греческого йогурта;
– 4 финика без косточки;
– какао;
– замороженные вишня или черника.
Приготовление:
- Залейте финики кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли и легко вынуть косточки.
- Взбейте в чаше блендера все ингредиенты для бисквита.
- Вылейте массу в форму и отправьте в микроволновку выпекаться в течение 4 минут.
- Для крема взбейте миксером все ингредиенты для крема.
- Разморозьте вишню.
- Когда бисквит остынет, порвите его на кусочки.
- В стакане для презентации десерта выложите поочередно бисквит, далее крем, вишня. Чередуйте слои пока не закончится место в стакане.
- Трайфл готов. Приятного аппетита!