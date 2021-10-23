Первое правило низкокалорийного и диетического питания – никакой муки и сахара в рационе. А ведь так хочется сладенького. У нас есть для вас рецепт питательного десерта трайфл с добавлением вишни и бананов. Вам понравится. И никакого сахара и муки!

Читайте также Bocuse d'or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Рецепт диетического трайфла

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2



Трайфл / Фото Виктории Смыковской

Ингредиенты для бисквита:

– 2 банана;

– 2 сырых яйца;

– 3,5 ст. л. какао;

– 1 ч. л. разрыхлителя;

– 7 фиников без косточки.

Для крема:

– 1,5 банана;

– 100 г греческого йогурта;

– 4 финика без косточки;

– какао;

– замороженные вишня или черника.

Приготовление: