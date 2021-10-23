Первое правило низкокалорийного и диетического питания – никакой муки и сахара в рационе. А ведь так хочется сладенького. У нас есть для вас рецепт питательного десерта трайфл с добавлением вишни и бананов. Вам понравится. И никакого сахара и муки!

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Рецепт диетического трайфла

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Трайфл / Фото Виктории Смыковской

Приготовление:

  1. Залейте финики кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли и легко вынуть косточки.
  2. Взбейте в чаше блендера все ингредиенты для бисквита.
  3. Вылейте массу в форму и отправьте в микроволновку выпекаться в течение 4 минут.
  4. Для крема взбейте миксером все ингредиенты для крема.
  5. Разморозьте вишню.
  6. Когда бисквит остынет, порвите его на кусочки.
  7. В стакане для презентации десерта выложите поочередно бисквит, далее крем, вишня. Чередуйте слои пока не закончится место в стакане.
  8. Трайфл готов. Приятного аппетита!