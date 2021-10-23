Первое правило низкокалорийного и диетического питания – никакой муки и сахара в рационе. А ведь так хочется сладенького. У нас есть для вас рецепт питательного десерта трайфл с добавлением вишни и бананов. Вам понравится. И никакого сахара и муки!
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Рецепт диетического трайфла
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Трайфл / Фото Виктории Смыковской
Приготовление:
- Залейте финики кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли и легко вынуть косточки.
- Взбейте в чаше блендера все ингредиенты для бисквита.
- Вылейте массу в форму и отправьте в микроволновку выпекаться в течение 4 минут.
- Для крема взбейте миксером все ингредиенты для крема.
- Разморозьте вишню.
- Когда бисквит остынет, порвите его на кусочки.
- В стакане для презентации десерта выложите поочередно бисквит, далее крем, вишня. Чередуйте слои пока не закончится место в стакане.
- Трайфл готов. Приятного аппетита!