Перше правило низькокалорійного та дієтичного харчування – ніякого борошна та цукру в раціоні. Але ж так хочеться солоденького. У нас є для вас рецепт поживного десерту трайфл з додаванням вишні та бананів. Вам сподобається. І ніякого цукру та борошна!

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Рецепт дієтичного трайфлу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Трайфл / Фото Вікторії Смковської

Приготування:

  1. Залийте фініки окропом та залишіть на кілька хвилин, щоб вони розм'якли та легко вийняти кісточки.
  1. Збийте в чаші блендера всі інгредієнти для бісквіта.
  1. Вилийте масу в форму та відправте в мікрохвильовку випікатися протягом 4 хвилин.
  1. Для крему збийте міксером всі інгредієнти для крему.
  1. Розморозьте вишню.
  1. Коли бісквіт охолоне, порвіть його на шматочки.
  1. У склянці для презентації десерту викладіть по черзі бісквіт, далі крем, вишня. Чергуйте шари доки не закінчиться місце в склянці.
  1. Трайфл готовий. Смачного!