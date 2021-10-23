Перше правило низькокалорійного та дієтичного харчування – ніякого борошна та цукру в раціоні. Але ж так хочеться солоденького. У нас є для вас рецепт поживного десерту трайфл з додаванням вишні та бананів. Вам сподобається. І ніякого цукру та борошна!

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Рецепт дієтичного трайфлу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Трайфл / Фото Вікторії Смковської

Інгредієнти для бісквіта:

– 2 банани;

– 2 сирих яйця;

– 3,5 ст. л. какао;

– 1 ч. л. розпушувача;

– 7 фініків без кісточки.

Для крему:

– 1,5 банани;

– 100 г грецького йогурту;

– 4 фініка без кісточки;

– какао;

– заморожени вишня або чорниця.

Приготування:

Залийте фініки окропом та залишіть на кілька хвилин, щоб вони розм'якли та легко вийняти кісточки.

Збийте в чаші блендера всі інгредієнти для бісквіта.

Вилийте масу в форму та відправте в мікрохвильовку випікатися протягом 4 хвилин.

Для крему збийте міксером всі інгредієнти для крему.

Розморозьте вишню.

Коли бісквіт охолоне, порвіть його на шматочки.

У склянці для презентації десерту викладіть по черзі бісквіт, далі крем, вишня. Чергуйте шари доки не закінчиться місце в склянці.