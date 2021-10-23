Перше правило низькокалорійного та дієтичного харчування – ніякого борошна та цукру в раціоні. Але ж так хочеться солоденького. У нас є для вас рецепт поживного десерту трайфл з додаванням вишні та бананів. Вам сподобається. І ніякого цукру та борошна!
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Рецепт дієтичного трайфлу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Трайфл / Фото Вікторії Смковської
Приготування:
- Залийте фініки окропом та залишіть на кілька хвилин, щоб вони розм'якли та легко вийняти кісточки.
- Збийте в чаші блендера всі інгредієнти для бісквіта.
- Вилийте масу в форму та відправте в мікрохвильовку випікатися протягом 4 хвилин.
- Для крему збийте міксером всі інгредієнти для крему.
- Розморозьте вишню.
- Коли бісквіт охолоне, порвіть його на шматочки.
- У склянці для презентації десерту викладіть по черзі бісквіт, далі крем, вишня. Чергуйте шари доки не закінчиться місце в склянці.
- Трайфл готовий. Смачного!