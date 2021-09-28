Чурчхела – сладкий десерт из виноградного сока и орехов. Ее можно готовить с любыми орехами: фундуком, грецким орехом, миндалем. Все зависит от ваших предпочтений.

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Рецепт чурчхелы с грецкими орехами

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8 – 10


Чурчхела / Фото Рецепты

Приготовление:

  1. Грецкие орехи деликатно разрежьте пополам, чтобы они не раскрошились. Нанижите их на нитку, завяжите петельку для подвешивания.


Приготовление чурчхелы / Фото Еда

  1. Длина каждой заготовки должна быть около 30 сантиметров.
  1. Вылейте виноградный сок в кастрюлю и разогрейте его на медленном огне. Постоянно помешивайте сок.
  1. Слейте в эмалированную посуду треть сока и размешайте в нем муку. У вас не должно остаться комочков.
  1. Тонкой струйкой, при постоянном помешивании влейте в сок полученную смесь, убавьте огонь до минимального.


Приготовление чурчхелы / Фото Еда

  1. Доведите смесь до кипения и немного проварите ее. Не забывайте постоянно помешивать виноградную смесь.
  1. Выключите огонь на плите. Осторожно окуните в виноградную смесь нити с орехами, чтобы они полностью погрузились в загустевший сок.


Приготовление чурчхелы / Фото Еда

  1. Дайте чурчхеле немного стечь и закрепите ее за край нити на специальную стойку или планку.


Приготовление чурчхелы / Фото Еда

  1. Чурчхелу можно есть, как только она полностью остынет, а можно хорошенько просушить несколько недель.
  1. Чурчхела готова. Приятного аппетита!