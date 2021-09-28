Чурчхела – солодкий десерт з виноградного соку та горіхів. Її можна готувати з будь-якими горіхами: фундуком, волоським горіхом, мигдалем. Все залежить від ваших вподобань.

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Рецепт чурчхели з волоськими горіхами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 – 10


Чурчхела / Фото Рецепти

Приготування:

  1. Волоські горіхи делікатно розріжте навпіл, щоб вони не розкришилися. Нанизуйте їх на нитку, зав'яжіть петельку для підвішування.


Приготування чурчхели / Фото Їжа

  1. Довжина кожної заготовки повинна бути близько 30 сантиметрів.
  1. Вилийте виноградний сік в каструлю та розігрійте її на повільному вогні. Постійно помішуйте сік.
  1. Злийте в емальований посуд третину соку та розмішайте в ньому борошно. У вас не повинно залишитися грудочок.
  1. Тонкою цівкою, при постійному помішуванні влийте в сік отриману суміш, зменште вогонь до мінімального.


Приготування чурчхели / Фото Їжа

  1. Доведіть суміш до кипіння та трішки проваріть її. Не забувайте постійно помішувати виноградну суміш.
  1. Вимкніть вогонь на плиті. Обережно занурюйте в виноградну суміш нитки з горіхами, щоб вони повністю занурилися в загуслий сік.


Приготування чурчхели / Фото Їжа

  1. Дайте чурчхелі трішки стекти та закріпіть її за край нитки на спеціальну стійку або планку.


Приготування чурчхели / Фото Їжа

  1. Чурчхелу можна їсти як тільки вона повністю охолоне, а можна добряче просушити кілька тижнів.
  1. Чурчхела готова. Смачного!