Чурчхела – солодкий десерт з виноградного соку та горіхів. Її можна готувати з будь-якими горіхами: фундуком, волоським горіхом, мигдалем. Все залежить від ваших вподобань.

Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було

Рецепт чурчхели з волоськими горіхами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8 – 10



Чурчхела / Фото Рецепти

Інгредієнти:

– 500 г волоських горіхів;

– 2 л виноградного соку;

– 360 г борошна.

Приготування:

Волоські горіхи делікатно розріжте навпіл, щоб вони не розкришилися. Нанизуйте їх на нитку, зав'яжіть петельку для підвішування.



Приготування чурчхели / Фото Їжа

Довжина кожної заготовки повинна бути близько 30 сантиметрів.

Вилийте виноградний сік в каструлю та розігрійте її на повільному вогні. Постійно помішуйте сік.

Злийте в емальований посуд третину соку та розмішайте в ньому борошно. У вас не повинно залишитися грудочок.

Тонкою цівкою, при постійному помішуванні влийте в сік отриману суміш, зменште вогонь до мінімального.



Приготування чурчхели / Фото Їжа

Доведіть суміш до кипіння та трішки проваріть її. Не забувайте постійно помішувати виноградну суміш.

Вимкніть вогонь на плиті. Обережно занурюйте в виноградну суміш нитки з горіхами, щоб вони повністю занурилися в загуслий сік.



Приготування чурчхели / Фото Їжа

Дайте чурчхелі трішки стекти та закріпіть її за край нитки на спеціальну стійку або планку.



Приготування чурчхели / Фото Їжа

Чурчхелу можна їсти як тільки вона повністю охолоне, а можна добряче просушити кілька тижнів.