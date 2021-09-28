Готовим домашнюю чурчхелу: настоящий грузинский рецепт с грецкими орехами

Если вы еще не пробовали чурчхелу, самое время ее приготовить дома. Она хорошо хранится и не требует особых навыков в приготовлении.

Чурчхела – сладкий десерт из виноградного сока и орехов. Ее можно готовить с любыми орехами: фундуком, грецким орехом, миндалем. Все зависит от ваших предпочтений.

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Рецепт чурчхелы с грецкими орехами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8 – 10



Чурчхела / Фото Рецепты

Приготовление:

Грецкие орехи деликатно разрежьте пополам, чтобы они не раскрошились. Нанижите их на нитку, завяжите петельку для подвешивания.

– 500 г грецких орехов;– 2 л виноградного сока;– 360 г муки.



Приготовление чурчхелы / Фото Еда

Длина каждой заготовки должна быть около 30 сантиметров.

Вылейте виноградный сок в кастрюлю и разогрейте его на медленном огне. Постоянно помешивайте сок.

Слейте в эмалированную посуду треть сока и размешайте в нем муку. У вас не должно остаться комочков.

Тонкой струйкой, при постоянном помешивании влейте в сок полученную смесь, убавьте огонь до минимального.



Приготовление чурчхелы / Фото Еда

Доведите смесь до кипения и немного проварите ее. Не забывайте постоянно помешивать виноградную смесь.

Выключите огонь на плите. Осторожно окуните в виноградную смесь нити с орехами, чтобы они полностью погрузились в загустевший сок.



Приготовление чурчхелы / Фото Еда

Дайте чурчхеле немного стечь и закрепите ее за край нити на специальную стойку или планку.



Приготовление чурчхелы / Фото Еда

Чурчхелу можно есть, как только она полностью остынет, а можно хорошенько просушить несколько недель.