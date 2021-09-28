Готовим домашнюю чурчхелу: настоящий грузинский рецепт с грецкими орехами
28 сентября 2021 , 16:23Читати новину українською
Источник:Їжа
Если вы еще не пробовали чурчхелу, самое время ее приготовить дома. Она хорошо хранится и не требует особых навыков в приготовлении.
Чурчхела – сладкий десерт из виноградного сока и орехов. Ее можно готовить с любыми орехами: фундуком, грецким орехом, миндалем. Все зависит от ваших предпочтений.
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Рецепт чурчхелы с грецкими орехами
- Время: 60 минут
- Порции: 8 – 10
Чурчхела / Фото Рецепты
– 500 г грецких орехов;
– 2 л виноградного сока;
– 360 г муки.
Приготовление:
- Грецкие орехи деликатно разрежьте пополам, чтобы они не раскрошились. Нанижите их на нитку, завяжите петельку для подвешивания.
Приготовление чурчхелы / Фото Еда
- Длина каждой заготовки должна быть около 30 сантиметров.
- Вылейте виноградный сок в кастрюлю и разогрейте его на медленном огне. Постоянно помешивайте сок.
- Слейте в эмалированную посуду треть сока и размешайте в нем муку. У вас не должно остаться комочков.
- Тонкой струйкой, при постоянном помешивании влейте в сок полученную смесь, убавьте огонь до минимального.
Приготовление чурчхелы / Фото Еда
- Доведите смесь до кипения и немного проварите ее. Не забывайте постоянно помешивать виноградную смесь.
- Выключите огонь на плите. Осторожно окуните в виноградную смесь нити с орехами, чтобы они полностью погрузились в загустевший сок.
Приготовление чурчхелы / Фото Еда
- Дайте чурчхеле немного стечь и закрепите ее за край нити на специальную стойку или планку.
Приготовление чурчхелы / Фото Еда
- Чурчхелу можно есть, как только она полностью остынет, а можно хорошенько просушить несколько недель.
- Чурчхела готова. Приятного аппетита!