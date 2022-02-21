Сладкие "ушки" и соленые "палочки" с прованскими травами: готовим из слоеного теста

21 февраля 2022 , 15:39
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Мы с детства помним "ушки", щедро посыпанные сахаром и корицей. А сегодня приготовим еще и румяные соленые "палочки" с прованскими травами.

Двумя рецептами слоеной выпечки с нами поделилась известный кондитерк Лиза Глинская. Прекрасный домашний перекус!

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Рецепт сладких "ушек"

  • Время: 35 минут
  • Порции: 10 – 15 штук
Ингредиенты:
– 500 граммов пресного слоеного теста;
– 200 граммов сахара;
– мука.

Приготовление:

  1. Посыпьте мукой столешницу и выложите тесто. Раскатайте его в слой толщиной 5 миллиметров.
  1. Посыпьте тесто сахаром и еще раз раскатайте, чтобы он втиснулся внутрь. Переверните тесто и повторите процесс с другой стороны. Края теста обрежьте ножом.
  1. Сделайте складку сверху и снизу шириной 2 сантиметра и положите его друг к другу. Не складывайте тесто очень плотно, ушки могут не открыться.
  1. Нарежьте тесто шириной 2 сантиметра. Выложите ушки на пергамент для выпекания, придерживайтесь расстояния между изделиями.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте ушки в режиме "конвекция" 20 минут. Через 15 минут их нужно перевернуть на другую сторону. 
  1. Отправьте противень в духовку еще на 5 минут.

Сладкие ушки готовы. Приятного аппетита!


Скриншот из видео Глинской  

Соленые палочки с прованскими травами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 20 штук
Ингредиенты:
– 500 граммов пресного слоеного теста;
– мука;
– 20 граммов желтка;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– соль.

Приготовление:

  1. Посыпьте столешницу мукой, раскатайте ее в пласт толщиной 4 – 5 миллиметров.
  1. Смешайте желток с прованскими травами и солью. Перемешайте до однородной консистенции.
  1. Смажьте смесью из трав с обеих сторон. Нарежьте тесто шириной 2 сантиметра.
  1. Каждую из полосок скрутите и выложите на пергамент, придерживайтесь расстояния между изделиями.
  1. Отправьте палочки с травами в духовку на 20 минут. Режим выпекания и температура такая же, как и у ушек.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления вкусной сдобы из пресного слоеного теста:

 

Автор: Богданна Рибак