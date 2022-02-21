Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами двома рецептами домашньої випічки з прісного тіста: солодких вушок та ароматних паличок з прованськими травами.

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Рецепт солодких "вушок"

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 10 – 15 штук

Приготування:

  1. Посипте борошном стільницю та викладіть тісто. Розкачайте його в шар товщиною 5 міліметрів.
  1. Посипте тісто цукром та ще раз розкачайте, щоб він втиснувся всередину. Переверніть тісто та повторіть процес з іншого боку. Краї тіста обріжте ножем.
  1. Зробіть складку зверху та знизу шириною 2 сантиметри і покладіть його один до одного. Не складайте тісто дуже щільно, вушка можуть не відкритися.
  1. Наріжте тісто шириною 2 сантиметри. Викладіть вушка на пергамент для випікання, дотримуйтеся відстані між виробами.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте вушка в режимі "конвекція" 20 хвилин. Через 15 хвилин, їх потрібно перевернути на інший бік.
  1. Відправте деко в духовку ще на 5 хвилин.

Солодкі вушка готові. Смачного!


Скріншот з відео Глінської

Солені палички з прованськими травами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 20 штук

Приготування:

  1. Посипте стільницю борошном, розкачайте його в шар товщиною 4 – 5 міліметрів.
  1. Змішайте жовток з прованськими травами та сіллю. Перемішайте до однорідної консистенції.
  1. Змастіть сумішшю з трав з обох сторін. Наріжте тісто шириною 2 сантиметри.
  1. Кожну зі смужок скрутіть та викладіть на пергамент, дотримуйтеся відстані між виробами.
  1. Відправте палички з травами в духовку на 20 хвилин. Режим випікання та температура така ж, як і у вушок.

Смачного!

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