Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами двома рецептами домашньої випічки з прісного тіста: солодких вушок та ароматних паличок з прованськими травами.
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Рецепт солодких "вушок"
- Час: 35 хвилин
- Порції: 10 – 15 штук
Приготування:
- Посипте борошном стільницю та викладіть тісто. Розкачайте його в шар товщиною 5 міліметрів.
- Посипте тісто цукром та ще раз розкачайте, щоб він втиснувся всередину. Переверніть тісто та повторіть процес з іншого боку. Краї тіста обріжте ножем.
- Зробіть складку зверху та знизу шириною 2 сантиметри і покладіть його один до одного. Не складайте тісто дуже щільно, вушка можуть не відкритися.
- Наріжте тісто шириною 2 сантиметри. Викладіть вушка на пергамент для випікання, дотримуйтеся відстані між виробами.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте вушка в режимі "конвекція" 20 хвилин. Через 15 хвилин, їх потрібно перевернути на інший бік.
- Відправте деко в духовку ще на 5 хвилин.
Солодкі вушка готові. Смачного!
Скріншот з відео Глінської
Солені палички з прованськими травами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 20 штук
Приготування:
- Посипте стільницю борошном, розкачайте його в шар товщиною 4 – 5 міліметрів.
- Змішайте жовток з прованськими травами та сіллю. Перемішайте до однорідної консистенції.
- Змастіть сумішшю з трав з обох сторін. Наріжте тісто шириною 2 сантиметри.
- Кожну зі смужок скрутіть та викладіть на пергамент, дотримуйтеся відстані між виробами.
- Відправте палички з травами в духовку на 20 хвилин. Режим випікання та температура така ж, як і у вушок.
Смачного!
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