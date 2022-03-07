Такие разные зразы: начиняем грибами, мясом и тушеной капустой
7 марта 2022 , 17:54Читати новину українською
Осталась вареная картошка? Приготовьте из нее зразы! 24 канал подготовил рецепты с разными начинками. Готовьте каждый раз по новому рецепту, и это простое блюдо никогда вам не приестся.
Зразы с грибами
- Время: 40 – 50 минут
- Порции: 6
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Фото Gourmandelle
– 800 – 900 граммов отварного картофеля;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 репчатая луковица;
– масло для жарки;
– соль;
– молотый черный перец;
– 2 сырых яйца;
– 4 – 6 столовых ложек муки.
Приготовление:
- Разомните картофель в пюре. Добавьте яйца, муку и перемешайте однородное тесто.
- Нарежьте лук и грибы небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с маслом (8 – 10 минут).
- Отщипните от картофельного теста кусок, выложите в середину ложку грибной начинки и сформируйте сразу.
- Панируйте ее в муке и обжарьте на чистой сковороде с маслом 2-3 минуты с каждой стороны.
Приятного аппетита!
Зразы с мясным фаршем
- Время: 40 – 50 минут
- Порции: 6
Фото Ukrainiane foods recipes
– 800 – 900 граммов отварного картофеля;
– 400 граммов мясного фарша или отварного мяса;
– 1 репчатый лук;
– масло для жарки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 сырых яйца;
– 4 – 6 столовых ложек муки.
Приготовление:
- Разомните картофель в пюре. Добавьте яйца, муку и перемешайте однородное тесто.
- Если вы будете использовать сырой фарш, обжарьте его с мелко нарезанным луком 10 минут до готовности. Сдобрите специями и перемешайте. Если готовое мясо – размельчите его на мелкие кусочки ножом или в мясорубке. Отдельно обжарьте нарезанный лук и смешайте.
- Отщипните от картофельного теста кусок, выложите внутрь ложку мясной начинки и сформируйте сразу.
- Панируйте ее в муке и обжарьте на чистой сковороде с маслом 2-3 минуты с каждой стороны.
Приятного аппетита!
Зразы с тушеной капустой
- Время: 40 – 50 минут
- Порции: 6
Фото Ukrainiane recipes
– 800 – 900 граммов отварного картофеля;
– ½ головки капусты;
– 1 репчатый лук;
– масло для жарки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 сырых яйца;
– 4 – 6 столовых ложек муки.
Приготовление:
- Разомните картофель в пюре. Добавьте яйца, муку и перемешайте однородное тесто.
- Нарежьте белокочанную капусту, притушите ее на сковороде с маслом. Добавьте мелко нарезанный лук и потушите до мягкости. Можно влить 1 стакан воды. Сдобрите все специями и перемешайте.
- Отщипните от картофельного теста кусок, выложите внутрь ложку начинки и сформируйте сразу.
- Панируйте ее в муке и обжарьте на чистой сковороде с маслом 2-3 минуты с каждой стороны.
Приятного аппетита!