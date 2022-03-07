Зрази з грибами
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 6
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Фото Gourmandelle
Приготування:
- Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
- Наріжте цибулю та гриби невеликими довільними шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією (8 – 10 хвилин).
- Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку грибної начинки та сформуйте зразу.
- Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!
Зрази з м'ясним фаршем
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 6
Фото Ukrainiane foods recipes
Приготування:
- Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
- Якщо ви будете використовувати сирий фарш – обсмажте його з дрібно нарізаною цибулею 10 хвилин до готовності. Присмачте спеціями і перемішайте. Якщо готове м'ясо – подрібніть його на дрібні шматочки ножем або в м'ясорубці. Окремо обсмажте нарізану цибулю та змішайте.
- Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку м'ясної начинки та сформуйте зразу.
- Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!
Зрази з тушкованою капустою
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 6
Фото Ukrainiane recipes
Приготування:
- Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
- Наріжте білоголову капусту, протушкуйте її на сковорідці з олією. Додайте дрібно нарізану цибулю та тушкуйте до м'якості. Можна влити 1 склянку води. Присмачте все спеціями й перемішайте.
- Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку начинки та сформуйте зразу.
- Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!